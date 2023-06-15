"Я воюватиму за Україну": Зінченко розповів про війну англійському журналісту (відео)

Спортсмен заявив, що певного моменту кожному доведеться взяти активну участь у боротьбі, включаючи його самого. Але поки що, вважає футболіст, він принесе більше користі в Англії.

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Олександр Зінченко, український захисник лондонського футбольного клубу "Арсенал", висловив свою думку щодо війни в Україні під час інтерв'ю. Він наголосив, що у певний момент кожному доведеться взяти активну участь у боротьбі, включаючи його самого. Як спортсмен і представник України, Зінченко відчуває відповідальність стосовно своєї батьківщини та висловлює готовність розпочати боротьбу, якщо це буде необхідно. Фрагмент інтерв'ю із відповідною заявою опублікував англійський журналіст Пірс Морган.

"Буде час, коли всі будуть там. Якщо це буде вирішальний виклик, то всі воюватимуть. Чи піду я? Усі підуть. Звичайно, я воюватиму за Україну. Але я розумію, що зараз, на даний момент, я більше користі приношу. тут. Послухайте, ніхто не знає, що станеться далі", — зазначив Олександр.

Нагадаємо, що капітан збірної України з футболу та захисник/півзахисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко сказав, що йому важко було повертатися до України вперше після початку широкомасштабного російського вторгнення. 26-річний хавбек був змушений спостерігати за війною збоку, але водночас брав участь у кампанії із привернення уваги до того, що відбувається в Україні. За словами Зінченка, який нещодавно став послом фандрайзингової платформи UNITED 24, він був радий повернутися на рідну землю.

А також 24 травня відомий український футболіст Олександр Зінченко та телеведуча Влада Седан повідомили, що незабаром знову стануть батьками. Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко показали знімок УЗД та підписали відео: "Ми чекаємо на тебе".