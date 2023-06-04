Шевченка та Зінченка здивували реалії України: вперше повернулися додому з початку війни (фото)

За словами капітана української збірної, все інакше, якщо порівнювати з кадрами, які бачиш на телефоні, перебуваючи далеко. Через щільний графік Англійської прем'єр-ліги та міжнародних матчів синьо-жовтих Зінченко не міг приїхати в Україну протягом року.

Related video

Капітан збірної України з футболу та захисник/півзахисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко сказав, що йому важко було повертатися в Україну вперше після початку широкомасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє CNN.

26-річний хавбек був змушений спостерігати за війною зі сторони, але водночас брав участь у кампанії з привернення уваги до того, що відбувається в Україні.

Через щільний графік Англійської прем'єр-ліги та міжнародних матчів синьо-жовтих Зінченко не міг приїхати в Україну протягом останнього року.

"Усе абсолютно інакше, якщо порівнювати з кадрами, які бачиш на телефоні, перебуваючи далеко", — сказав Зінченко в інтерв'ю журналістам.

Він користувався можливістю, щоб практично в кожному зі своїх інтерв'ю нагадувати про війну, щоб Україна залишалася у світових заголовках.

Олександр Зінченко, Володимир Зеленський і Андрій Шевченко

За словами Зінченка, який нещодавно став послом фандрайзингової платформи UNITED 24, він був радий повернутися на рідну землю. Разом із Андрієм Шевченком на лондонському "Стемфорд Бридж" 5 серпня вони запланували провести виставковий матч, щоб зібрати кошти для проєкту з відновлення школи в Чернігівській області, яку зруйнувала російська ракета.

Під час атаки ніхто не постраждав, але школярам довелося шукати інше місце, де можна було б продовжити заняття.

"Нам розповіли багато історій. Діти, які були там, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це історії дітей, правдиві, про те, як російські солдати окупували місто. Коли вони зайшли, діти, очевидно, були налякані. Ми можемо все відбудувати, але найважливіше — захистити від війни дітей", — сказав Шевченко. В Україну він приїхав разом із Зінченком і своїм старшим сином Джорданом.

Минулого місяця Зінченко оголосив про очікуване поповнення в сім'ї, капітан збірної стане батьком уже вдруге.

"Ці діти не розуміють. Вони просто бачать факти", — сказав він і пояснив, що дітям складно зрозуміти, чому руйнуються школи, для них це травма на все життя.

Зінченко відмахнувся від питання про те, як на тлі війни в батьківщині вдається виступати на високому рівні та боротися за найвищі місця в АПЛ із "Арсеналом", у якому він один із лідерів. Він сказав, що по-справжньому важко солдатам на передовій, тим хто ризикує щохвилини.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью програв найкращій команді в історії Ліги Європи. "Севілья" здобула цей трофей усьоме.

Також повідомлялося, що матч УПЛ 28 травня завершився бійкою: Ракицький із розбитим обличчям і нога Корнієнка.