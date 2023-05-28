Ракицький у крові та атака ногою від Корнієнка: матч "Шахтар" – "Дніпро-1" закінчився бійкою (відео)

"Гірник" Єгор Назарина здійснив небезпечний підкат проти бразильця Жуана Пеглоу. Події розвивалися швидко — гравці команд вибігли на поле та з'ясовували правоту кулаками.

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Футбольний матч "Шахтар" – "Дніпро-1", що пройшов 28 травня в рамках Української Прем'єр-ліги, закінчився масовою бійкою на полі за участю гравців команд. Про це повідомив спортивний портал Sport.ua за підсумками зустрічі команд.

Конфлікт розпочався після небезпечного підкату проти бразильського легіонера команди "Дніпро-1" Жуана Пеглоу від гравця донецького "Шахтаря" Єгора Назарина. Ситуація трапилася на рахунку 3:0 на користь "гірників".

Пеглоу напав ззаду на Назарина і почалася масова бійка. Рональд Матарріта (захисник "Дніпра-1") розсік брову Ярославу Ракицькому (захисник донецького "Шахтаря") ударом хук зліва в той час, коли "гірник" схопив його за голову.

Катерина Монзуль показала футболістам 5 червоних карток

Ще в одному епізоді сталася сутичка між воротарем Анатолієм Трубіним та одним із футболістів "Дніпра-1". А Віктор Корнієнко пішов в атаку на бразильського захисника "Дніпра-1" Габріеля Гомеса. Українець хотів ударити ногою в обличчя бразильця, але схибив.

Суддя Катерина Монзуль показала 5 червоних карток за неспортивну поведінку таким гравцям:

Жуану Пеглоу;

Єгору Назарині;

воротареві "Шахтаря" Анатолію Трубіну;

захиснику "Шахтаря" Валерію Бондарю;

захиснику "Дніпра-1" Віталію Федоріву.

Замість Трубіна на ворота став Ярослав Ракицький. Поєдинок у Львові на полі "Арени Львів" завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що 16 березня клуб "Шахтар" програв роттердамському "Феєнорду" з рахунком 7:1. У першому таймі "Феєнорд" забив три м'ячі у ворота "Шахтаря".

У січні цього року стало відомо про домовленість "Челсі" та "Шахтаря" щодо трансферу 22-річного футболіста Михайла Мудрика. Гравець коштував британцям 100 млн євро.