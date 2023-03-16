Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Спорт

"Феєнорд" – "Шахтар" 7:1: "гірники" з розгромом вилітають із Ліги Європи (фото)

Господарі забили три м'ячі у ворота Анатолія Трубіна вже за перші 45 хвилин
Фото: Twitter | Господарі забили три м'ячі у ворота Анатолія Трубіна вже за перші 45 хвилин

Донецький "Шахтар" з великим рахунком програв роттердамському "Феєнорду" і припинив боротьбу в Лізі Європи.

Related video

У четвер, 16 березня, на стадіоні "Де Кейп" у Роттердамі остання українська команда завершила свої виступи у єврокубках сезону 2022/23. Вже протягом перших 45 хвилин "Феєнорд" забив три м'ячі у ворота "Шахтаря".

Не минуло й 10 хвилин, як мексиканський нападник Сантьяго Хіменес уникнув опіки кількох захисників "гірників" у штрафному майданчику і пробив повз Анатолія Трубіна.

Ще через 15 хвилин турецький нападник Оркун Кьокчу довів перевагу в рахунку до двох голів.

Оркун Кекчю святкує забитий гол Fullscreen
Оркун Кьокчу святкує забитий гол

Під кінець тайму "Феєнорд" заробив пенальті (рукою зіграв захисник Юхим Конопля), який реалізував той самий Кьокчу.

«Фейєнорд» йде далі в Лізі Європи Fullscreen
"Феєнорд" йде далі в Лізі Європи

У другому таймі господарі забили ще чотири м'ячі. Дублем відзначився Уссама Ідріссі, по разу відзначилися іранець Аліреза Джаханбахш і бразилець Даніло. На 87-й хвилині нападник "гірників" Кевін Келсі забив гол престижу за "гірників".

«Фейєнорд» Шахтар Fullscreen
"Гордості Півдня", як називають "Феєнорд" у Нідерландах, вийшла в 1/4 Ліги Європи

Раніше Фокус повідомляв, що у першому матчі "Шахтар" упустив перемогу в матчі проти "Феєнорда".

Нагадаємо, що замість України за право прийняти ЧС-2030 побореться Марокко. За інформацією журналістів, через війну в Україні у представників ФІФА виникли сумніви в тому, що українська сторона зможе належним чином забезпечити безпеку та інфраструктуру.