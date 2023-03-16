"Феєнорд" – "Шахтар" 7:1: "гірники" з розгромом вилітають із Ліги Європи (фото)

Донецький "Шахтар" з великим рахунком програв роттердамському "Феєнорду" і припинив боротьбу в Лізі Європи.

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У четвер, 16 березня, на стадіоні "Де Кейп" у Роттердамі остання українська команда завершила свої виступи у єврокубках сезону 2022/23. Вже протягом перших 45 хвилин "Феєнорд" забив три м'ячі у ворота "Шахтаря".

Не минуло й 10 хвилин, як мексиканський нападник Сантьяго Хіменес уникнув опіки кількох захисників "гірників" у штрафному майданчику і пробив повз Анатолія Трубіна.

Ще через 15 хвилин турецький нападник Оркун Кьокчу довів перевагу в рахунку до двох голів.

Оркун Кьокчу святкує забитий гол

Під кінець тайму "Феєнорд" заробив пенальті (рукою зіграв захисник Юхим Конопля), який реалізував той самий Кьокчу.

"Феєнорд" йде далі в Лізі Європи

У другому таймі господарі забили ще чотири м'ячі. Дублем відзначився Уссама Ідріссі, по разу відзначилися іранець Аліреза Джаханбахш і бразилець Даніло. На 87-й хвилині нападник "гірників" Кевін Келсі забив гол престижу за "гірників".

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Раніше Фокус повідомляв, що у першому матчі "Шахтар" упустив перемогу в матчі проти "Феєнорда".

Нагадаємо, що замість України за право прийняти ЧС-2030 побореться Марокко. За інформацією журналістів, через війну в Україні у представників ФІФА виникли сумніви в тому, що українська сторона зможе належним чином забезпечити безпеку та інфраструктуру.