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Спорт

"Фейеноорд" – "Шахтер" 7:1: "горняки" с разгромом вылетают из Лиги Европы (фото)

Хозяева забили три мяча в ворота Анатолия Трубина уже за первые 45 минут
Фото: Twitter | Хозяева забили три мяча в ворота Анатолия Трубина уже за первые 45 минут

Донецкий "Шахтер" с крупным счетом проиграл роттердамскому "Фейеноорду" и прекратил борьбу в Лиге Европы.

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В четверг, 16 марта, на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме последняя украинская команда завершила свои выступления в еврокубках сезона 2022/23. Уже в течение первых 45 минут "Фейеноорд" забил три мяча в ворота "Шахтера".

Не прошло и 10 минут, как мексиканский нападающий Сантьяго Хименес ушел от опеки нескольких защитников "горняков" в штрафной площади и пробил мимо Анатолия Трубина.

По прошествии еще 15 минут турецкий нападающий Оркун Кекчю довел преимущество в счете до двух голов.

Оркун Кекчю празднует забитый гол Fullscreen
Оркун Кекчю празднует забитый гол

Под занавес тайма "Фейеноорд" заработал пенальти (рукой сыграл защитник Ефим Конопля), который реализовал все тот же Кекчю.

«Фейеноорд» идет дальше в Лиге Европы Fullscreen
"Фейеноорд" идет дальше в Лиге Европы

Во втором тайме хозяева забили еще четыре мяча. Дублем отметился Уссама Идрисси, по разу отличились Иранец Алиреза Джаханбахш и бразилец Данило. На 87-й минуте нападающий "горняков" Кевин Келси забил гол престижа за "горняков".

«Фейеноорд» Шахтер Fullscreen
"Гордости Юга", как называют "Фейеноорд" в Нидерландах, вышла в 1/4 Лиги Европы

Ранее Фокус сообщал, что в первом матче "Шахтер" упустил победу в матче против "Фейеноорда".

Напомним, что вместо Украины за право принять ЧМ-2030 поборется Марокко. По информации журналистов, из-за войны в Украине у представителей ФИФА возникли сомнения в том, что украинская сторона сможет должным образом обеспечить безопасность и инфраструктуру.