"Фейеноорд" – "Шахтер" 7:1: "горняки" с разгромом вылетают из Лиги Европы (фото)
Донецкий "Шахтер" с крупным счетом проиграл роттердамскому "Фейеноорду" и прекратил борьбу в Лиге Европы.
В четверг, 16 марта, на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме последняя украинская команда завершила свои выступления в еврокубках сезона 2022/23. Уже в течение первых 45 минут "Фейеноорд" забил три мяча в ворота "Шахтера".
Не прошло и 10 минут, как мексиканский нападающий Сантьяго Хименес ушел от опеки нескольких защитников "горняков" в штрафной площади и пробил мимо Анатолия Трубина.
По прошествии еще 15 минут турецкий нападающий Оркун Кекчю довел преимущество в счете до двух голов.
Под занавес тайма "Фейеноорд" заработал пенальти (рукой сыграл защитник Ефим Конопля), который реализовал все тот же Кекчю.
Во втором тайме хозяева забили еще четыре мяча. Дублем отметился Уссама Идрисси, по разу отличились Иранец Алиреза Джаханбахш и бразилец Данило. На 87-й минуте нападающий "горняков" Кевин Келси забил гол престижа за "горняков".
Ранее Фокус сообщал, что в первом матче "Шахтер" упустил победу в матче против "Фейеноорда".
Напомним, что вместо Украины за право принять ЧМ-2030 поборется Марокко. По информации журналистов, из-за войны в Украине у представителей ФИФА возникли сомнения в том, что украинская сторона сможет должным образом обеспечить безопасность и инфраструктуру.