"Фейеноорд" – "Шахтер" 7:1: "горняки" с разгромом вылетают из Лиги Европы (фото)

Донецкий "Шахтер" с крупным счетом проиграл роттердамскому "Фейеноорду" и прекратил борьбу в Лиге Европы.

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В четверг, 16 марта, на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме последняя украинская команда завершила свои выступления в еврокубках сезона 2022/23. Уже в течение первых 45 минут "Фейеноорд" забил три мяча в ворота "Шахтера".

Не прошло и 10 минут, как мексиканский нападающий Сантьяго Хименес ушел от опеки нескольких защитников "горняков" в штрафной площади и пробил мимо Анатолия Трубина.

По прошествии еще 15 минут турецкий нападающий Оркун Кекчю довел преимущество в счете до двух голов.

Оркун Кекчю празднует забитый гол

Под занавес тайма "Фейеноорд" заработал пенальти (рукой сыграл защитник Ефим Конопля), который реализовал все тот же Кекчю.

"Фейеноорд" идет дальше в Лиге Европы

Во втором тайме хозяева забили еще четыре мяча. Дублем отметился Уссама Идрисси, по разу отличились Иранец Алиреза Джаханбахш и бразилец Данило. На 87-й минуте нападающий "горняков" Кевин Келси забил гол престижа за "горняков".

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Ранее Фокус сообщал, что в первом матче "Шахтер" упустил победу в матче против "Фейеноорда".

Напомним, что вместо Украины за право принять ЧМ-2030 поборется Марокко. По информации журналистов, из-за войны в Украине у представителей ФИФА возникли сомнения в том, что украинская сторона сможет должным образом обеспечить безопасность и инфраструктуру.