Отчасти из-за коррупции: вместо Украины претендовать на проведение ЧМ-2030 будет Марокко

По данным СМИ, из-за войны в Украине у представителей ФИФА возникли сомнения, что украинская сторона сможет должным образом обеспечить безопасность и инфраструктуру к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

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Марокко вместе с Испанией и Португалией подаст совместную заявку, чтобы побороться за право принимать Чемпионат мира по футболу 2030. Прежде в этой тройке, наряду со странами с Пиренейского полуострова, значилась и Украина. Об этом сообщат Morocco World News.

О том, что окончательная заявка претендентов сформирована, заявил марокканский министр спорта Чакиб Бенмусса на Церемонии выдающихся достижений под эгидой президента Африканской конфедерации футбола, которая состоялась в руандийском городе Кигали.

"Эта заявка, беспрецедентная в истории футбола, объединит Африку и Европу, северное и южное Средиземноморье, африканский, арабский и европейско-средиземноморский миры", — заявил Бенмусса на церемонии.

Начиная с 1994 года, это уже шестая попытка Марокко побороться за право стать хозяйкой чемпионата мира.

Марокко заменит Украину, которая изначально вместе с двумя пиренейскими странами должна была подать общую заявку. Однако, отмечается, что это стало невозможно отчасти из-за коррупционного скандала, в который была вовлечена Украинская ассоциация футбола.

Сообщается, что из-за развязанной Россией войны у представителей ФИФА возникли сомнения в том, что украинская сторона сможет обеспечить безопасность и должным образом подготовить инфраструктуру к предстоящему Чемпионату мира.

Участие Марокко удобно с точки зрения географии. К тому же, после сенсационного выступления сборной этой североафриканской страны на Чемпионате мира в Катаре, футбол среди марокканцев сейчас переживает пик популярности.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Марокко неожиданно пробилась в полуфинал, где уступила Франции. В итоге марокканцы заняли четвертое место, уступив в утешительном финале Хорватии.

Марокко, как и Украина, прежде уже принимала крупный футбольный турнир — Кубок африканских наций 1988 года. Украина же вместе с Польшей была хозяйкой Чемпионата Европы 2012.

Стать хозяевами ЧМ-2030 хотят Саудовская Аравия, Египет и Греция, подавшие совместную заявку, а также представители Латинской Америки — Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай.

Где в итоге пройдет ЧМ-2030, станет известно в следующем году.

Ранее Фокус сообщал, что за 10 минут до финального свистка "Шахтер" повел в матче с роттердамским "Фейеноордом" за выход в 1/4 Лиге Европы. Однако нидерландцы сравняли счет после гола защитника Ярослава Ракицкого. Ответный матч состоится 16 марта.