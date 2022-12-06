Историческая победа на ЧМ-2022: Марокко по пенальти обыграла Испанию в 1/8 (фото, видео)

Сборная Марокко сотворила, пожалуй, самую громкую сенсацию на Чемпионате мира в Катаре. В первом тайме произошел показательный эпизод: полузащитник африканской сборной Софьян Буфаль позабавил болельщиков, когда изящным приемом "отправил в буфет" испанца Маркоса Льоренте.

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Сборная Марокко сенсационно выбила Испанию в 1/8 финала Чемпионата мира 2022. 120 минут игрового времени завершились вничью 0:0, но а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались представители африканского континента.

Испанские футболисты большую часть поединка владели мячом, но голкипер марокканцев Яссин Буну все же сумел сохранить свои ворота сухими.

[ + – ] Яссин Буну

К слову, сборная Марокко доказала, что ей по силам тягаться с европейскими командами: от Хорватии, Бельгии и Испании марокканцы не пропустили в свои ворота ни одного гола.

[ + – ] Хаким Зиеш бьет пенальти [ + – ] Унаи Симон пропускает

В серии пенальти первый удар испанского футболиста Пабло Сарабии пришелся в штангу, еще два — от Карлоса Солера и Серхио Бускетса — голкипер марокканцев успешно отразил.

[ + – ] Промах Бускетса

Победный пенальти Ашраф Хакими забил в стиле Антонина Паненки.

[ + – ] "Паненка" в исполнении Хакими

Итог этого противостояния в 1/8 стал, пожалуй, главной сенсацией всего турнира, поскольку большинство экспертов ожидали, что Испания сможет преодолеть 1/8 финала. Марокко же стала единственной командой не из Европы, или Латинской Америки, пробившейся в 1/4 финала Чемпионата мира в Катаре. Это единственная арабская и в то же время африканская страна, которая продолжает участие в турнире.

[ + – ] После матча футболисты Марокко подбрасывали на руках тренера Валида Реграги

Представители марокканской диаспоры праздновали историческую победу своей страны по всей Европе.

Сразу же после победного пенальти Хакими толпы жителей Брюсселя, Гааги и Барселоны высыпали на улицы.

[ + – ] Марокканские болельщики

Таким образом Марокко присоединилась к другим участникам четвертьфинала чемпионата мира.

[ + – ] Болельщики сборной Марокко

Команды, которые сыграют в 1/4 на ЧМ-2022:

Нидерланды – Аргентина

Хорватия –Бразилия

Англия – Франция

Марокко – Португалия/Швейцария

Теперь сборную Марокко ждет поединок 1/4 финала против победителя матча Португалии и Швейцарии.

Марокканец "отправил в буфет" испанского защитника

[ + – ] Софьян Буфаль обыграл защитника Испании Маркоса Льоренте

В первом тайме матча Испании и Марокко случился любопытный эпизод, который весьма показателен. Полузащитник африканской сборной Софьян Буфаль позабавил болельщиков, когда изящным приемом переиграл номинального защитника Испании Маркоса Льоренте.

[ + – ] С помощью нескольких обманных движений Буфаль оставил не удел футболиста мадридского "Атлетико".

Болельщики живо комментировали этот эпизод и высмеивали игру испанца, игравшего в этом матче на позиции правого латераля.

Ранее Фокус сообщал, что после выхода сборной Хорватии в четвертьфинал на Чемпионате мира 2022 модель Ивана Кнолл потроллила болельщиков Японии, уступившей хорватам в серии пенальти. "Сегодня в меню только суши", — написала в Instagram проживающая в Майами модель.

Напомним, что Криштиану Роналду с нового года станет игроком саудовского клуба "Аль-Наср". Саудиты, как сообщается, будут готовы платить португальцу по 200 млн евро за сезон. Таким образом, Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.