Историческая победа на ЧМ-2022: Марокко по пенальти обыграла Испанию в 1/8 (фото, видео)
Сборная Марокко сотворила, пожалуй, самую громкую сенсацию на Чемпионате мира в Катаре. В первом тайме произошел показательный эпизод: полузащитник африканской сборной Софьян Буфаль позабавил болельщиков, когда изящным приемом "отправил в буфет" испанца Маркоса Льоренте.
Сборная Марокко сенсационно выбила Испанию в 1/8 финала Чемпионата мира 2022. 120 минут игрового времени завершились вничью 0:0, но а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались представители африканского континента.
Испанские футболисты большую часть поединка владели мячом, но голкипер марокканцев Яссин Буну все же сумел сохранить свои ворота сухими.
К слову, сборная Марокко доказала, что ей по силам тягаться с европейскими командами: от Хорватии, Бельгии и Испании марокканцы не пропустили в свои ворота ни одного гола.
В серии пенальти первый удар испанского футболиста Пабло Сарабии пришелся в штангу, еще два — от Карлоса Солера и Серхио Бускетса — голкипер марокканцев успешно отразил.
Победный пенальти Ашраф Хакими забил в стиле Антонина Паненки.
Итог этого противостояния в 1/8 стал, пожалуй, главной сенсацией всего турнира, поскольку большинство экспертов ожидали, что Испания сможет преодолеть 1/8 финала. Марокко же стала единственной командой не из Европы, или Латинской Америки, пробившейся в 1/4 финала Чемпионата мира в Катаре. Это единственная арабская и в то же время африканская страна, которая продолжает участие в турнире.
Представители марокканской диаспоры праздновали историческую победу своей страны по всей Европе.
Сразу же после победного пенальти Хакими толпы жителей Брюсселя, Гааги и Барселоны высыпали на улицы.
Таким образом Марокко присоединилась к другим участникам четвертьфинала чемпионата мира.
Команды, которые сыграют в 1/4 на ЧМ-2022:
- Нидерланды – Аргентина
- Хорватия –Бразилия
- Англия – Франция
- Марокко – Португалия/Швейцария
Теперь сборную Марокко ждет поединок 1/4 финала против победителя матча Португалии и Швейцарии.
Марокканец "отправил в буфет" испанского защитника
В первом тайме матча Испании и Марокко случился любопытный эпизод, который весьма показателен. Полузащитник африканской сборной Софьян Буфаль позабавил болельщиков, когда изящным приемом переиграл номинального защитника Испании Маркоса Льоренте.
Болельщики живо комментировали этот эпизод и высмеивали игру испанца, игравшего в этом матче на позиции правого латераля.
Ранее Фокус сообщал, что после выхода сборной Хорватии в четвертьфинал на Чемпионате мира 2022 модель Ивана Кнолл потроллила болельщиков Японии, уступившей хорватам в серии пенальти. "Сегодня в меню только суши", — написала в Instagram проживающая в Майами модель.
Напомним, что Криштиану Роналду с нового года станет игроком саудовского клуба "Аль-Наср". Саудиты, как сообщается, будут готовы платить португальцу по 200 млн евро за сезон. Таким образом, Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.