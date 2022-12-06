Криштиану Роналду с 1 января переходит в саудовский футбольный клуб "Аль-Наср"

По слухам, за сезон Роналду получит 200 миллионов евро, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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Пока в Катаре продолжается Чемпионат мира по футболу, и сборная Португалии еще не успела сыграть в 1/8 финала, капитан команды, знаменитый Криштиану Роналду уже по слухам успел заключить очень выгодную сделку. С 1 января 2023 года он будет играть за футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом пишет Marca.

Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Соглашение вступит в силу с 1 января и рассчитано на 2,5 года. Утверждается, что 37-летняя суперзвезда футбола не дождалась официальных предложений от европейских ФК и сделал выбор в пользу саудитов.

Контракт сопровождается финансовыми стимулами через рекламу, что сделает португальца самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Общая стоимость контракта Криштиану с "Аль-Наср" составит около 200 миллионов евро за сезон, что сделает Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Лионель Месси и Неймар в "Пари Сен-Жермен" в настоящее время лидируют по зарплатам, но 75 и 70 миллионов евро, которые они зарабатывают за сезон, намного меньше того, что Криштиану Роналду получит в Саудовской Аравии.

В "Аль-Наср" его будет тренировать француз Руди Гарсия, а партнером будет Альваро Гонсалес. Центральный защитник прибыл в саудовский ФК прошлым летом, после того, как закончился его контракт во Франции. Также за саудовский клуб выступает бывший вратарь "Арсенала" и "Наполи" Давид Оспина, который принял предложение саудитов прошлым летом.

Летом инсайдеры уже сообщали, что Роналду переедет в Саудовскую Аравию, но сам он опровергал эти слухи.

Напомним, "Аль-Наср", что в переводе значит "Победа", был основан в 1955 году, его домашние цвета — желтый и синий. ФК побеждал в чемпионате Саудовской Аравии девять раз.

Клуб был под опекой принца Абдула Рахмана бин Сауд аль Сауда до его смерти в 2004 году. Сейчас он под протекцией принца Халеда бин Фахда.

Напомним, когда сборная Саудовской Аравии одержала ошеломляющую победу на сборной Аргентины: 2:1, наследный принц Мохаммед бин Салман Аль Сауд уже пообещал подарить каждому игроку из команды по роскошному Rolls Royce Phantom.