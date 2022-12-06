Кріштіану Роналду з 1 січня переходить у саудівський футбольний клуб "Ан-Наср"

Згідно з чутками, за сезон Роналду отримає 200 мільйонів євро, що робить його найоплачуванішим футболістом у світі.

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Поки в Катарі триває Чемпіонат світу з футболу, і збірна Португалії ще не встигла зіграти в 1/8 фіналу, капітан команди, знаменитий Кріштіану Роналду, вже, згідно з чутками, встиг укласти дуже вигідну угоду. З 1 січня 2023 року він гратиме за футбольний клуб "Ан-Наср" з Саудівської Аравії. Про це пише Marca.

Роналду підписав контракт з клубом "Ан-Наср" з Саудівської Аравії. Угода набуде чинності з 1 січня та розрахована на 2,5 роки. Стверджується, що 37-річна суперзірка футболу не дочекався на офіційні пропозиції від європейських ФК і зробив вибір на користь саудитів.

Контракт супроводжується фінансовими стимулами через рекламу, що зробить португальця найвищим спортсменом у світі. Загальна вартість контракту Кріштіану з "Ан-Наср" складе близько 200 мільйонів євро за сезон, що зробить Кріштіану Роналду найоплачуванішим футболістом світу.

Ліонель Мессі та Неймар у "Парі Сен-Жермен" нині лідирують по зарплатах, але 75 і 70 мільйонів євро, які вони заробляють за сезон, набагато менше від того, що Кріштіану Роналду отримає в Саудівській Аравії.

У "Ан-Насрі" його тренуватиме француз Руді Гарсія, а партнером буде Альваро Гонсалес. Центральний захисник прибув до саудівського ФК минулого літа, після того, як закінчився його контракт у Франції. Також за саудівський клуб виступає колишній воротар "Арсеналу" та "Наполі" Давид Оспіна, який прийняв пропозицію саудитів минулого літа.

Влітку інсайдери вже повідомляли, що Роналду переїде до Саудівської Аравії, але сам він спростовував ці чутки.

Нагадаємо, "Ан-Наср", що в перекладі означає "Перемога", було засновано 1955 року, його домашні кольори — жовтий та синій. ФК перемагав у чемпіонаті Саудівської Аравії дев'ять разів.

Клуб був під опікою принца Абдула Рахмана бін Сауд аль Сауда до його смерті у 2004 році. Нині він під протекцією принца Халеда бін Фахда.

Нагадаємо, коли збірна Саудівської Аравії здобула приголомшливу перемогу на збірній Аргентини: 2:1, спадкоємець Мохаммед бін Салман Аль Сауд вже пообіцяв подарувати кожному гравцю з команди з розкішного Rolls Royce Phantom.