Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Спорт Чемпіонат світу з футболу-2022

Футболістам із Саудівської Аравії пообіцяли по Rolls Royce за перемогу над Аргентиною на ЧС-2022

саудівська аравія, чм 2022, чм 2022 у катарі, перемога над аргентиною, ліонель месі, роллс ройс
Фото: Getty Images | Гравці збірної Саудівської Аравії святкують перемогу

За інформацією журналістів, король Саудівської Аравії оголосив 23 листопада вихідним у країні, щоб усі жителі могли відсвяткувати перемогу футболістів.

Related video

У Катарі триває Чемпіонат світу з футболу 2022 року і збірна Саудівської Аравії здобула приголомшливу перемогу над збірною Аргентини: 2:1. За це наслідний принц Мохаммед бін Салман Аль Сауд уже пообіцяв подарувати кожному гравцю з команди по розкішному Rolls Royce Phantom. Про це пише Malay Mail.

Ба більше, король Саудівської Аравії оголосив наступного дня після перемоги на ЧС (23 листопада) національним святом.

Rolls Royce Phantom, роллс ройс, подарунок футболістам Fullscreen
Rolls Royce Phantom
Фото: Скриншот

Аргентина домінувала у грі через пенальті Ліонеля Мессі у першому таймі, і справи у команди Ерве Ренара виглядали похмуро до блискучої гри після перерви.

Салех Аль-Шехрі зрівняв рахунок через три хвилини після початку другого періоду, а через п'ять хвилин приголомшливий гол Салема Алдавсарі забезпечив перевагу.

"Ми увійшли до історії саудівського футболу, і це залишиться з нами назавжди. Але найважче попереду", — зазначив Ренар, коментуючи перемогу. Він віддав належне своїм суперникам, назвавши їх "фантастичними".

"Вони приїхали сюди, не програвши 36 ігор, вони чемпіони Південної Америки, і в них приголомшливі гравці, але це футбол. Іноді може статися щось шалене", — сказав Ерве Ренар, який тренує збірну Саудівської Аравії з 2019 року.

Вболівальники у Саудівській Аравії святкують перемогу своїх кумирів

Утім, це не вперше, коли в Саудівській Аравії футболістам дарують Rolls Royce.

Так, у 1994 році Саїд Аль-Овайран отримав розкішне авто в 1994 році, коли забив переможний гол у матчі проти Бельгії та забезпечив перемогу своїй команді з рахунком 1:0.

Нагадаємо, після програшу команда Мессі опинилася на останньому місці. А на полі стався цікавий інцидент — один із гравців збірної Саудівської Аравії, замість того, щоб святкувати гол із командою, розвернувся і крикнув у бік Мессі: "Ви не виграєте!".

Мессі вже заявив, що не шукає виправдань і поразка стала важким ударом для його команди.