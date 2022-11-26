Футболістам із Саудівської Аравії пообіцяли по Rolls Royce за перемогу над Аргентиною на ЧС-2022

За інформацією журналістів, король Саудівської Аравії оголосив 23 листопада вихідним у країні, щоб усі жителі могли відсвяткувати перемогу футболістів.

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У Катарі триває Чемпіонат світу з футболу 2022 року і збірна Саудівської Аравії здобула приголомшливу перемогу над збірною Аргентини: 2:1. За це наслідний принц Мохаммед бін Салман Аль Сауд уже пообіцяв подарувати кожному гравцю з команди по розкішному Rolls Royce Phantom. Про це пише Malay Mail.

Ба більше, король Саудівської Аравії оголосив наступного дня після перемоги на ЧС (23 листопада) національним святом.

[ + – ] Rolls Royce Phantom Фото: Скриншот

Аргентина домінувала у грі через пенальті Ліонеля Мессі у першому таймі, і справи у команди Ерве Ренара виглядали похмуро до блискучої гри після перерви.

Салех Аль-Шехрі зрівняв рахунок через три хвилини після початку другого періоду, а через п'ять хвилин приголомшливий гол Салема Алдавсарі забезпечив перевагу.

"Ми увійшли до історії саудівського футболу, і це залишиться з нами назавжди. Але найважче попереду", — зазначив Ренар, коментуючи перемогу. Він віддав належне своїм суперникам, назвавши їх "фантастичними".

"Вони приїхали сюди, не програвши 36 ігор, вони чемпіони Південної Америки, і в них приголомшливі гравці, але це футбол. Іноді може статися щось шалене", — сказав Ерве Ренар, який тренує збірну Саудівської Аравії з 2019 року.

[ + – ] Вболівальники у Саудівській Аравії святкують перемогу своїх кумирів

Утім, це не вперше, коли в Саудівській Аравії футболістам дарують Rolls Royce.

Так, у 1994 році Саїд Аль-Овайран отримав розкішне авто в 1994 році, коли забив переможний гол у матчі проти Бельгії та забезпечив перемогу своїй команді з рахунком 1:0.

Нагадаємо, після програшу команда Мессі опинилася на останньому місці. А на полі стався цікавий інцидент — один із гравців збірної Саудівської Аравії, замість того, щоб святкувати гол із командою, розвернувся і крикнув у бік Мессі: "Ви не виграєте!".

Мессі вже заявив, що не шукає виправдань і поразка стала важким ударом для його команди.