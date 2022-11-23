Стало відомо, що захисник Саудівської Аравії сказав Мессі під час матчу з Аргентиною (відео)

Коли саудити несподівано повели у рахунку, захисник Алі Аль-Булайхі підійшов до Мессі та штовхнув його. Він також схопив і тряс свою футболку, демонструючи національну гордість. Інші аргентинці поспішили відвести Мессі від екзальтованого суперника.

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Захисник збірної Саудівської Аравії Алі Аль-Булайхі розповів, що він кричав на адресу зірки аргентинської збірної Ліонеля Мессі під час переможного для саудитів матчу проти Альбіселестес. Про це повідомляє The Sun.

Саудівська Аравія, яка вважалася однією з найслабших збірних турніру, переграла Аргентину — одного з головних фаворитів. Ба більше, для футболістів із "Країни двох святинь" ця була вольова перемога.

[ + – ] Переможний гол Аль-Доссарі

На забитий пенальті, який реалізував Мессі, вони відповіли двома м'ячами.

[ + – ] Аль-Доссарі після забитого голу

Одразу після того, як команда несподівано повела в рахунку, Алі Аль-Булайхі, замість того, щоб святкувати гол із командою, розвернувся і крикнув у бік Мессі: "Ви не виграєте!" Він також штовхнув володаря кількох "Золотих м'ячів", щоб привернути до себе увагу.

[ + – ] Мессі у матчі проти Саудівської Аравії

Після цього до захисника Саудівської Аравії підбігли Лаутаро Мартінес та Папа Гомес і спробували відвести його від Мессі. У відповідь на це центральний захисник схопив і тряс свою футболку, демонструючи національну гордість.

У ще одному матчі групи С Мексика зіграла внічию з Польщею, так Аргентина опинилася на останньому місці.

У суботу, 26 листопада, у матчі проти мексиканців аргентинцям будь-що потрібно буде перемагати для продовження турнірної боротьби.

Що сказав Мессі після матчу?

Після цього програшу капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі сказав, що аргентинці знали, що Саудівська Аравія — команда з хорошими гравцями, які непогано тримають м'яч. За його словами, аргентинці занадто поспішали швидше досягти потрібного результату.

"Не шукаю виправдань. Ми повинні бути згуртованішими, ніж будь-коли. Це сильна група, і вони нам це показали. У такому становищі ми не опинялися дуже давно. Для всіх це важкий удар, ми не очікували такого початку. Але на все є причини", — сказав капітан збірної Аргентини.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду офіційно став безробітним. "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із футболістом після скандального інтерв'ю.

Раніше Фокус повідомляв, що один із претендентів на перемогу і чинний чемпіон світу збірна Франції розгромила Австралію з рахунком 4:1.