Стало відомо, що захисник Саудівської Аравії сказав Мессі під час матчу з Аргентиною (відео)
Коли саудити несподівано повели у рахунку, захисник Алі Аль-Булайхі підійшов до Мессі та штовхнув його. Він також схопив і тряс свою футболку, демонструючи національну гордість. Інші аргентинці поспішили відвести Мессі від екзальтованого суперника.
Захисник збірної Саудівської Аравії Алі Аль-Булайхі розповів, що він кричав на адресу зірки аргентинської збірної Ліонеля Мессі під час переможного для саудитів матчу проти Альбіселестес. Про це повідомляє The Sun.
Саудівська Аравія, яка вважалася однією з найслабших збірних турніру, переграла Аргентину — одного з головних фаворитів. Ба більше, для футболістів із "Країни двох святинь" ця була вольова перемога.
На забитий пенальті, який реалізував Мессі, вони відповіли двома м'ячами.
Одразу після того, як команда несподівано повела в рахунку, Алі Аль-Булайхі, замість того, щоб святкувати гол із командою, розвернувся і крикнув у бік Мессі: "Ви не виграєте!" Він також штовхнув володаря кількох "Золотих м'ячів", щоб привернути до себе увагу.
Після цього до захисника Саудівської Аравії підбігли Лаутаро Мартінес та Папа Гомес і спробували відвести його від Мессі. У відповідь на це центральний захисник схопив і тряс свою футболку, демонструючи національну гордість.
У ще одному матчі групи С Мексика зіграла внічию з Польщею, так Аргентина опинилася на останньому місці.
У суботу, 26 листопада, у матчі проти мексиканців аргентинцям будь-що потрібно буде перемагати для продовження турнірної боротьби.
Що сказав Мессі після матчу?
Після цього програшу капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі сказав, що аргентинці знали, що Саудівська Аравія — команда з хорошими гравцями, які непогано тримають м'яч. За його словами, аргентинці занадто поспішали швидше досягти потрібного результату.
"Не шукаю виправдань. Ми повинні бути згуртованішими, ніж будь-коли. Це сильна група, і вони нам це показали. У такому становищі ми не опинялися дуже давно. Для всіх це важкий удар, ми не очікували такого початку. Але на все є причини", — сказав капітан збірної Аргентини.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду офіційно став безробітним. "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із футболістом після скандального інтерв'ю.
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