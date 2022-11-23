Стало известно, что защитник Саудовской Аравии сказал Месси во время матча с Аргентиной (видео)

Когда саудиты неожиданно повели в счете, защитник Али Аль-Булайхи подошел к Месси и толкнул его. Он также схватил свою и тряс свою футболку, демонстрируя национальную гордость. Другие аргентинцы поспешили отвести Месси от экзальтированного соперника.

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Защитник сборной Саудовской Аравии Али Аль-Булайхи рассказал о том, что он кричал в адрес звезды аргентинской сборной Лионеля Месси во время победного для саудитов матча против Альбиселестес. Об этом сообщает The Sun.

Саудовская Аравия, считавшаяся одной из слабейших сборных турнира, переиграла Аргентину — одного из главных фаворитов. Более того, для футболистов из "Страны двух святынь" эта была волевая победа.

[ + – ] Победный гол Аль-Доссари

На забитый пенальти, который реализовал Месси, они ответили двумя мячами.

[ + – ] Аль-Доссари после забитого гола

Сразу после того, как команда неожиданно повела в счете, Али Аль-Булайхи, вместо того, чтобы праздновать гол с командой, развернулся и крикнул в сторону Месси: "Вы не выиграете!" Он также толкнул обладателя нескольких "Золотых мячей", чтобы обратить на себя внимание.

[ + – ] Месси в матче против Саудовской Аравии

После этого к защитнику Саудовской Аравии подбежали Лаутаро Мартинес и Папу Гомес и попытались отвести его от Месси. В ответ на это центральный защитник схватил и потрепал свою футболку, демонстрируя национальную гордость.

В еще одном матче группы С Мексика сыграла вничью с Польшей, таким образом Аргентина оказалась на последнем месте.

В субботу, 26 ноября, в матче против мексиканцев аргентинцам во что бы то ни стало нужно будет побеждать для продолжения турнирной борьбы.

Что сказал Месси после матча?

После этого проигрыша капитан сборной Аргентины Лионель Месси сказал, что аргентинцы знали, что Саудовская Аравия — команда с хорошими игроками, которые неплохо держат мяч. По его словам, аргентинцы слишком спешили побыстрее добиться нужного результата.

"Не ищу оправданий. Мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо. Это сильная группа, и они нам это показали. В таком положении мы не оказывались очень давно. Для всех это тяжелый удар, мы не ожидали такого начала. Но на все есть причины", — сказал капитан сборной Аргентины.

Напомним, что Криштиану Роналду официально стал безработным. "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с футболистом после скандального интервью.

Ранее Фокус сообщал, что один из претендентов на победу и действующий чемпион мира сборная Франции разгромила Австралию со счетом 4:1.