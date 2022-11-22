Левандовски все еще не может забить на чемпионатах мира: Мексика – Польша 0:0

В активе 34-летнего нападающего "Барселоны" и капитана польской команды 76 голов в 134 матчах за сборную. Но на крупнейшем турнире национальных команд он все еще не забивал.

Related video

В первом туре группового этапа Чемпионата мира в Катаре сборная Польши сыграла вничью с командой Мексики 0:0, а капитан поляков Роберт Левандовски не реализовал пенальти на 58-й минуте.

Перед матчем, помимо результата и набора необходимых очков для продолжения турнирной борьбы, один из главных вопросов, по меньшей мере для польской футбольной общественности, заключался в том, забьет ли свой первый гол на чемпионате мира один из наиболее плодовитых голеадоров современности Роберт Левандовски.

До этого матча в активе 34-летнего нападающего "Барселоны" и капитана польской команды было 76 голов в 134 матчах за сборную. Но на крупнейшем турнире национальных команд он прежде не забивал.

Матч прошел на столичном стадионе под названием "974". К слову, столь необычное название было выбрано по числу морских контейнеров, использовавшихся для строительства этой арены. Прежде Мексика и Польша неоднократно играли друг с другом, правда, семь из прошлых восьми матчей были товарищескими.

Польша не проходила отборы на два из трех предыдущих Кубков мира в 2010 и 2014 гг., а в 2018 года в РФ команда сподобилась только на два гола, с которыми заняла последнее место в своей группе.

"Думаю о прошлом Кубке мира, — говорил Левандовски. — Забить на чемпионате мира — мачта. И я надеюсь, на этом Кубке мира это произойдет. Доволен всем, чего мне удалось добиться и воспоминаниями о Кубке мира, поэтому сейчас пришло время просто наслаждаться игрой".

В истории сборной Польши были два третьих места на чемпионатах мира — в 1974 и 1982 годах — а также выход в 1/8 финала в 1986-м.

На групповом этапе катарского первенства Польше, помимо Мексики, предстоит сыграть с Аргентиной и Саудовской Аравией, по прогнозам, одной из слабейших команд чемпионата, которая неожиданно переиграла фаворита.

[ + – ] Андрей Шевченко и Роберт Левандовски с повязкой в цветах флага Украины

В сентябре Левандовски обещал "привезти цвета Украины на Чемпионат мира в Катар". Перед стартом турнира Андрей Шевченко передал польскому нападающему капитанскую повязку в цветах украинского флага. Прежде в некоторых матчах он выводил сборную Польши на поле именно с такой повязкой, но на первом матче ЧМ на рукаве Левандовски ее не было. Возможно, против этого выступили катарские власти, по словам которых, чемпионат не должен становиться "площадкой для политических заявлений".

В свою очередь, футболисты британских сборных — Англии и Уэльса — обещали играть с капитанскими повязками в радужных цветах, против чего выступали организаторы турнира.

Ранее Фокус сообщал, что Гарет Бейл спас сборную Уэльса в матче с командой США. На мяч Тимоти Веа, которому ассистировал Кристиан Пулишичь, валлийцы ответили голом Гарета Бейла.

Напомним, что накануне в своем стартовом матче Нидерланды переиграли Сенегал со счетом 2:0.