Первая сенсация в Катаре: Аргентина с Месси минимально уступила Саудовской Аравии

В матче первого тура Чемпионата мира по футболу в Катаре в группе "С" произошла пока, пожалуй, главная сенсация турнира.

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В рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре состоялся матч в группе "С" между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. Игра прошла на стадионе "Лусаил Айконик" в городе Лусаил.

Стартовые составы:

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Саудовская Аравия: Аль-Оваи, Абдул Хамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Аль-Фарах, Канно, Аль-Мальки, Аль-Брикан, Аль-Давсари, Аль-Шехри.

Счет в матче был открыт на 30 минуте игры, когда Лионель Месси реализовал пенальти. Благодаря этому голу футболист стал первым игроком сборной Аргентины забивавшем на четырех разных Чемпионатах мира: в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. По ходу первого тайма футболисты сборной Аргентины забили в целом 4 мяча, но три из них главный арбитр матча отменил из-за офсайда.

Перевернуть игру в свою пользу Саудовской Аравии удалось во втором тайме. Точный удар на 48-й минуте стал первым для команды по воротам соперника. Второй на 53-й минуте также закончился голом. Мячи в ворота аргентинской сборной забивали Салем Аль-Досарри и Салех Аль-Шехри.

Напомним, 21 ноября состоялся матч между сборными США и Уэльса. Соперники не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1-1.

Футболисты сборной Ирана перед началом встречи с англичанами не стали петь национальный гимн. Международный корреспондент издания The Independent Борзу Дарагахи пояснил это тем, что это был знак протеста против насилия со стороны приспешников Хаменеи.