В знак протеста: сборная Ирана по футболу отказалась петь гимн на ЧМ-2022 в Катаре (видео)

Спортсмены поддержали протестующих в своей стране. Болельщики ответили на символический жест громкими аплодисментами.

Related video

Игроки сборной Ирана по футболу не стали петь национальный гимн перед матчем со сборной Англии на Чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом в своем Twitter сообщил международный корреспондент издания The Independent Борзу Дарагахи. Сам журналист является иранцем по происхождению.

"Национальная сборная Ирана по футболу скорбно стоит и отказывается петь национальный гимн клерикального режима во время первого матча против Англии на ЧМ-2022 в знак протеста против насилия со стороны приспешников Хаменеи", –– прокомментировал Дарагахи.

Таким образом спортсмены поддержали протестующих в своей стране.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что болельщики с пониманием отреагировали на такой символический жест со стороны футболистов. Многие аплодировали в знак поддержки.

20 ноября на пресс-конференции капитан сборной Ирана по футболу Эхсан Хаджсафи заявил, что люди в его стране несчастливы, передает BBC.

"Я хотел бы выразить свои соболезнования всем семьям погибших в Иране", — прокомментировал он и отметил, что родственники политических жертв должны знать, что их поддерживают.

По информации правозащитников, в настоящее время в Иране убито более 400 протестующи, еще более 16 тысяч людей арестованы. При этом власть в стране называет протесты "беспорядками", организованными внешними врагами Ирана.

Ранее иранские баскетболистки сфотографировались без хиджабов в знак солидарности с протестующими.

Напомним, масштабные протесты в Иране начались после смерти 22-летней девушки-курдки Махсы Амини. 14 сентября ее арестовала местная полиция нравов за "неправильное ношение хиджаба". По свидетельствам очевидцев, силовики забили девушку до смерти. При этом полиция продолжает отрицать свою вину.