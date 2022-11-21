Иранские баскетболистки сфотографировались без хиджабов в знак солидарности с протестующими

Тренерский штаб на снимках одет в черное в знак траура по погибшим в ходе столкновений с полицией в Иране. Спортсменки призвали женщин быть сильными и свободными.

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Иранские баскетболистки сняли хиджабы в знак солидарности с протестующими против правящего режима в стране. Соответствующее фото в Instagram разместила тренер женской команды Canco Сanada Фарзане Джамами.

"Научите свою дочь тому, что вещи, называемые гендерными ролями, — не более, чем чепуха. Научите их тому, что они ценны и незаменимы. Если вам говорят обратное, не верьте", –– прокомментировала Джамами снимок.

Она призвала женщин не прятаться, поднять голову и показать себя сильной и свободной.

"Не прячься. Встань, подними голову и покажи им, что у тебя есть! Скажи им, что ты сильная и могущественная, ты женщина свободы", –– добавила она.

[ + – ] Иранские баскетболистки без хиджабов

На фотографии тренеры одеты в черное в знак траура по погибшим в ходе протестов в Иране, которые уже унесли жизни более 400 человек.

Как пишет издание Bild, иранские женщины носят головной платок в обязательном порядке со времен Исламской революции 1979 года. Запрет на хождение с открытой головой касается также спортсменок, даже когда они выступают за рубежом. Как отмечают журналисты, баскетболистки, решившиеся публично выставить фотографию, на которой они запечатлены без хиджабов, рискуют не только свободой, но и своими жизнями.

Напомним, масштабные протесты в Иране начались после смерти 22-летней девушки-курдки Махсы Амини. 14 сентября ее арестовала местная полиция нравов за "неправильное ношение хиджаба". По свидетельствам очевидцев, силовики забили девушку до смерти. При этом полиция отрицает свою вину. По их версии, Махса Амини умерла из-за проблем со здоровьем.

Уже 16 сентября в Иране начались протесты. Сначала демонстранты выходили на улицы городов в Курдистане – родной провинции Амини, однако позже распространились и на другие регионы.

14 ноября в Иране вынесли первый смертный приговор протестующему. Суд проходил в закрытом режиме, место вынесения приговора скрывают.