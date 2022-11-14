В Иране вынесли первый смертный приговор протестующему: власти назвали его "врагом Бога"
Суд проходил в закрытом режиме, место вынесения приговора скрывают. Еще 20 обвиняемым может грозить смертная казнь. Свыше 300 человек были убиты силовиками на протестах.
Суд в Тегеране приговорил к смертной казни участника протестов, которые начались по всему Ирану после гибели 22-летней Махсы Амини после встречи с "полицией нравов". Об этом сообщило агентство Iran International со ссылкой на данные судебной системы страны.
Приговоренного к смерти обвинили в поджоге государственного здания, нарушении общественного порядка и создании угрозы нацбезопасности. Это лишь начало рассмотрения дел арестованных участников акций протеста, большую часть приговоров вынесут со временем, отметило агентство.
Судебные власти не называют имя приговоренного к смерти. Суд проходил в закрытом режиме, место вынесения приговора неизвестно.
"В большинстве подобных дел правительство не позволяет ответчикам выбирать себе адвокатов, надлежащая правовая процедура не соблюдается", — подчеркнули журналисты.
Приговор вынес суд первой инстанции, его можно обжаловать в вышестоящем апелляционном суде.
"Немецкая волна" со ссылкой на иранский судебный портал Mizan добавила, что протестующего обвинили в "коррупции и мохаребе — войне против Бога". Тегеран трактует последнюю статью как особо тяжкое преступление, за которое полагается смертная казнь без других обвинений.
На другом заседании суда в Тегеране к различным срокам лишения свободы приговорили еще пятерых протестующих к срокам от пяти до десяти лет тюрьмы. Их обвиняли в "сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности и нарушении общественного порядка".
Произвольные аресты в Иране — что говорят власти?
Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявлял, что за волной протестов в Иране стоят Соединенные Штаты и их союзники.
"Они обманули некоторых протестующих и заплатили некоторым другим, чтобы остановить прогресс Исламской Республики. Протестующие убили около 40 членов революционной гвардии, полувоенного ополчения "Басидж" и других сотрудников службы безопасности", — утверждал он.
По данным Al Jazeera, только в Тегеране вынесли более 1000 обвинительных заключений, сотни людей были арестованы по всей стране. Высокопоставленные иранские чиновники призывали к ускоренным судам и наказаниям.
Большинство членов иранского парламента — группа из 227 человек призвала к суровым наказаниям всех задержанных за участие в антиправительственных протестах.
Базирующаяся в Норвегии организация Iran Human Rights сообщила, что минимум 20 протестующим угрожает смертная казнь. Директор организации Махмуд Амири-Мохаддам призвал международное сообщество принять срочные меры предупредить Тегеран о последствиях.
Протесты в Иране вспыхнули в 140 городах и поселках
Протесты против духовенства Ирана вспыхнули два месяца назад после смерти Махсы Амини, задержанной "полицией нравов" за якобы нарушение строгих правил ношения хиджаба. Волнения вспыхнули в 140 городах и поселках.
Протесты стали серьезной проблемой для Исламской Республики более, чем за десятилетие, дополняет BBC.
Правозащитное агентство Ирана HRANA сообщило об убийстве 341 протестующего, в том числе 52 детей в ходе жестокого разгона силами безопасности. Всего задержаны 15 820 человек, известно о гибели 39 сотрудников службы безопасности.
По данным судебных органов, более 2000 человек уже обвинили в поддержке беспорядков.
Напомним, что недавно жертвами "полиции нравов" в Иране стали две девушки 16 и 17 лет. Видеоблогер Сарина Эсмаилзаде умерла от ударов дубинками по голове, а Ника Шакарами убегала от силовиков и с ней пропала связь.
За подстрекательство к протестам была задержана дочь бывшего президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани.