Іранські баскетболістки сфотографувалися без хіджабів на знак солідарності з протестувальниками

Тренерський штаб на знімках одягнений у чорне на знак жалоби за загиблими під час зіткнень із поліцією в Ірані. Спортсменки закликали жінок бути сильними та вільними.

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Іранські баскетболістки зняли хіджаби на знак солідарності з протестувальниками проти правлячого режиму в країні. Відповідне фото в Instagram розмістила тренерка жіночої команди Canco Сanada Фарзане Джамамі.

"Навчіть свою доньку того, що речі, які називають гендерними ролями, — не більше, ніж нісенітниця. Навчіть їх того, що вони цінні та незамінні. Якщо вам кажуть інше, не вірте", –– прокоментувала Джамамі знімок.

Вона закликала жінок не ховатися, підняти голову та показати себе сильними та вільними.

"Не ховайся. Устань, підніми голову та покажи їм, що в тебе є! Скажи їм, що ти сильна та могутня, ти жінка свободи", — додала вона.

[ + – ] Іранські баскетболістки без хіджабів

На фотографії тренерки одягнені в чорне на знак жалоби за загиблими під час протестів в Ірані, які вже забрали життя понад 400 людей.

Як пише видання Bild, іранські жінки обов'язково носять хустку на голові з часів Ісламської революції 1979 року. Заборона ходити з відкритою головою стосується також спортсменок, навіть коли вони виступають за кордоном. Як зазначають журналісти, баскетболістки, які зважилися публічно виставити фотографію, на якій вони зображені без хіджабів, ризикують не лише свободою, а й своїм життям.

Нагадаємо, масштабні протести в Ірані розпочалися після смерті 22-річної дівчини-курдки Махси Аміні. 14 вересня її заарештувала місцева поліція моралі за "неправильне носіння хіджабу". За свідченнями очевидців, силовики забили дівчину на смерть. Водночас поліція заперечує свою провину. За їхньою версією, Махса Аміні померла через проблеми зі здоров'ям.

Уже 16 вересня в Ірані розпочалися протести. Спочатку демонстранти виходили на вулиці міст у Курдистані — рідній провінції Аміні, проте пізніше поширилися на інші регіони.

14 листопада в Ірані винесли перший смертний вирок протестувальнику. Суд проходив у закритому режимі, місце ухвалення вироку приховують.