Масові протести в Ірані перейшли в нову фазу: підпали та сутички із силовиками (відео)

Соціальні мережі повідомляють, що у деяких іранських містах протестувальники перевертають машини поліції. Також є повідомлення про поранених.

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В Ірані продовжуються масштабні протести. Так, у соціальних мережах повідомляють про поранення силовиками 10-річної дівчинки. На кадрах, що з'явилися в мережі, можна побачити поранених протестувальників. Також є ролики, на яких перевертають мітингувальники автомобілі силовиків.

[ + – ] Протести у Ірані.

[ + – ] Протести у Ірані.

Також з'явилися повідомлення, що країни почалися локальні підпали.

[ + – ] Підпали в Ірані

У соцмережах з'явилися повідомлення, що в місті Негеді, яке знаходиться в провінції Західний Азербайджан в Ірані, почалися вуличні бої. Раніше там скандували "незалежність, справедливість, національний уряд".

[ + – ] Протести у Ірані.

[ + – ] Протести у Ірані.

У місті Піраншехр, Західний Азербайджан, Стражі Ісламської революції і поліція втекли від протестувальників.

[ + – ] Протести у Ірані.

Зазначимо, що у соціальних мережах також поширюється заклик до всіх громадян Ірану виходити на протести. Його розповсюджує іранська опозиція. Понад те, закликають до загальнонаціонального повстання.

З чого все почалося?

Масштабні протести розпочали в Ірані після того, як широко поширилася інформація про смерть 22-річної дівчини на ім'я Махса Аміні. Її поліція забила до смерті. Дівчина була затримана у Тегерані за "неправильне носіння хіджабу".

У поліції заявляли, що у дівчини раптово виникли проблеми із серцем. Батьки Аміні заявили, що дочка не мала проблем зі здоров'ям. Подія викликала великий скандал у суспільстві.

Режим аятол в Ірані

1979 року в Ірані в результаті Ісламської революції до влади прийшов так званий режим аятол. Країна була оголошена першою Ісламською республікою. Аятола — почесне звання богословів шиїтів. 1 лютого 1979 року до Ірану повернувся опальний аятола Хомейні, який взяв владу у свої руки. В результаті революції було повалено монархію, а Хомейні було обрано вищим керівником країни. Президентом на цей час є Ібрагім Раїсі.

Раніше Фокус писав, що президент Ірану поставив під сумнів реальність та масштаби Голокосту. За словами Ібрагіма Раїсі, якщо Голокст і існував, то оцінкам цих подій мають давати історики. Заява іранського президента викликала хвилю обурення в Ізраїлі.

Ще нагадаємо, що в Ірані глушать інтернет через протести. Freedom House фіксувала низький рівень свободи інтернету в Ірані ще минулого року. Тепер влада країни обмежує доступ до мережі через протести.