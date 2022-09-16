В Ірані шаріатська поліція до смерті побила жінку без хіджабу (фото)

За словами брата загиблої, правоохоронці Тегерана затримали жінку на вулиці та відвезли в дільницю, де побили до стану коми. У поліції наполягають, що в неї виникли проблеми із серцем під час "сеансу з перевиховання".

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Минулого вівторка за недотримання суворих правил щодо носіння мусульманських хусток поліція Тегерана затримала 22-річну жінку, яка впала в кому, а згодом лікарі діагностували смерть мозку. Про це повідомляє The Mirror.

Махсу Аміні, яка приїхала з Курдистану на гостину до родичів, викрали на вулиці та побили в поліцейській дільниці, де також утримувалися й інші затримані жінки.

Надворі вона йшла поруч зі своїм братом Кіарашем, але поліцейські не пустили його в патрульний фургон.

За його словами, він помітив карету швидкої допомоги, чув крики, які долинали з поліцейської камери, і бачив інших жінок, які швидко розходилися після того, як їх випускали.

"Усі вони говорили про те, що когось усередині вбили. Я показав фото Махші, і одна з жінок сказала, що була поруч із нею, коли це сталося. Я був вражений", — сказав брат загиблої, додавши, що солдати стверджували, що хтось із них отримав травми.

Представники поліції заперечують, що жінку били до смерті, стверджуючи, що під час "сеансу з перевиховання" в молодої жінки стало боліти серце.

[ + – ] Махсу Аміні

Чоловік заприсягся притягнути винних до відповідальності й подав скаргу в суд, але каже, що не сподівається на справедливість корупційної системи.

"Це все одно, що просити мого батька назвати ім'я вбивці, якби я вбив когось у нашому домі. Але я не дозволю, щоб цей випадок забули, і всім у країні розповім про те, що сталося", — сказав він.

[ + – ] 22-річна Махсу Аміні

Жінкам в Ірані, виходячи на вулиці, доводиться вдягати хіджаби. Але останнім часом мешканки країни дедалі частіше протестують проти цього правила, у соцмережах організовано протестні кампанії з тегами #No2Hijab and #WalkingUnveiled.

Тих, хто виходить на вулиці або перебувають у громадському транспорті з непокритою головою, може побити оточення, а надалі й поліцейські.

Щоб стежити за дотриманням правила, яке ввели після Ісламської революції 1979 року, влада країни збирається встановити системи розпізнавання за рисами обличчя в автобусах.

Нагадаємо, що іранським жінкам заборонили зніматися в рекламі після ролика з морозивом. Місцеве Міністерство культури й ісламської орієнтації Ірану обурило рекламне відео з морозивом і гарною дівчиною.

Раніше Фокус повідомляв, що розкрито особу нападника на автора "Сатанинських віршів" Салмана Рушді. За даними слідства, на відомого британського прозаїка робив замах 24-річний прихильник радикальної течії в Ісламі й іранського Корпусу вартових ісламської революції.