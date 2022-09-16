В Иране шариатская полиция до смерти избила женщину без хиджаба (фото)

По словам брата погибшей, стражи правопорядка Тегерана задержали женщину на улице и увезли в участок, где избили до состояния комы. В полиции настаивают, что у нее возникли проблемы с сердцем во время "сеанса по перевоспитанию".

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В минувший вторник за несоблюдение строгих правил относительно ношения мусульманских платков полиция Тегерана задержала 22-летнюю женщину, которая впала в кому, а впоследствии врачи диагностировали смерть мозга. Об этом сообщает The Mirror.

Махсу Амини, которая приехала из Курдистана в гости к родственникам, похитили на улице и избили в полицейском участке, где также содержались и другие задержанные женщины.

На улице она шла рядом со своим братом Киарашем, но полицейские не пустили его в патрульный фургон.

По его словам, он заметил карету скорой помощи, слышал крики, доносившиеся из полицейской камеры, и видел других женщин, которые быстро расходились после того, как их выпускали.

"Все они говорили о том, что кого внутри убили. Я показал фото Махши, и одна из женщин сказала, что была рядом с ней, когда это случилось. Я был потрясен", — сказал брат погибшей, добавив, что солдаты утверждали, что кто-то из них получил травмы.

Представители полиции отрицают, что женщину избивали до смерти, утверждая, что во время "сеанса по перевоспитанию" у молодой женщины заболело сердце.

[ + – ] Махсу Амини

Мужчина поклялся привлечь виновных к ответственности и подал жалобу в суд, но говорит, что не надеется на справедливость коррупционной системы.

"Это все равно, что просить моего отца назвать имя убийцы, если бы я убил кого-то в нашем доме. Но я не позволю, чтобы этот случай забыли и всем в стране расскажу о произошедшем", — сказал он.

[ + – ] 22-летняя Махсу Амини

Женщинам в Иране, выходя на улицы, приходится надевать хиджабы. Но в последнее время жительницы страны все чаще протестуют против этого правила, в соцсетях организованы протестные кампании с тегами #No2Hijab and #WalkingUnveiled.

Тех, кто выходит на улицы, или в находится в общественном транспорте с непокрытой головой, могут избить окружающие, а в дальнейшем и полицейские.

Чтобы следить за соблюдением правила, которое было введено после Исламской революции 1979 года, власти страны собираются установить системы опознавания по чертам лица в автобусах.

Напомним, что иранским женщинам запретили сниматься в рекламе после ролика с мороженым. Местное Министерство культуры и исламской ориентации Ирана возмутило рекламное видео с мороженым и красивой девушкой.

Ранее Фокус сообщал, что раскрыта личность нападавшего на автора "Сатанинских стихов" Салмана Рушди. По данным следствия, на известного британского прозаика покушался 24-летний приверженец радикального течения в Исламе и сторонник иранского Корпуса стражей исламской революции.