В Ірані глушать інтернет через протести: Ілон Маск хоче допомогти супутниками Starlink

Freedom House фіксувала низький рівень свободи інтернету в Ірані ще минулого року. Тепер влада країни обмежує доступ до мережі через протести після вбивства 22-річної Махси Аміні за її небажання носити хіджаб.

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Глава компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск хоче попросити звільнити його від санкцій проти Ірану, щоб надати країні послуги супутникового інтернету Starlink. Про це бізнесмен написав у Twitter.

"Starlink попросить про звільнення від іранських санкцій", — коротко зазначив мільярдер.

Доступ до соціальних мереж і деякого контенту в Ірані обмежили після спалаху протестів через вбивство поліцією 22-річної Махси Аміні за те, що вона вийшла на вулицю без хіджабу.

[ + – ] Уряд Ірану відключав інтернет на тлі масових протестів

Група інтернет-моніторингу NetBlocks повідомила 20 вересня про "майже повне" порушення інтернет-з'єднання в столиці курдського регіону, пов'язавши це з протестами.

"Збої в роботі мережі, ймовірно, серйозно обмежать можливості громадськості висловлювати політичне невдоволення та вільно спілкуватися", — заявили фахівці NetBlocks.

Маск зробив заяву у Twitter у відповідь на прохання мешканців Ірану надати супутникові інтернет-станції.

Науковий журналіст іранського походження Ерфан Касраї зауважив, що запуск служби в Ірані "справді змінити правила гри в майбутньому" країни. Колишній міністр зв'язку Ірану Мохаммад-Джавад Азарі-Джахромі застеріг іранський парламент від обмеження доступу до інтернету.

Неурядова організація Freedom House ще минулого року визнавала низький рівень свободи інтернету в Ірані. Уряд країни відключав інтернет на тлі протестів, блокував доступ до незалежних новинних сайтів і соціальних мереж.

"Пов'язані з державою кібероперації продовжували поширювати дезінформацію та маніпулювати онлайн-простором як усередині країни, так і за кордоном", — заявили правозахисники.

Фокус раніше писав про викрадення на вулиці Махси Аміні, дівчина приїхала з Курдистану до родичів. Її побили в поліцейській дільниці, там були й інші затримані жінки.

Зауважимо, що жінки в Ірані стали виходити на протести з вимогою скасувати обов'язкове носіння хіджабу. В соцмережах вони організували протестні кампанії з тегами #No2Hijab and #WalkingUnveiled.

У грудні минулого року в кількох провінціях Ірану проходили протести через порушення постачання води. В ході зіткнень правоохоронцями тоді загинули щонайменше 6 людей.