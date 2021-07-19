Криваві бунти. В Ірані розгорілися протести через проблеми з водою, є загиблі (відео)

У країні найсильніша за 50 років посуха, кількість опадів впала на 52%. Жертвами від зіткнень із силовиками стали від 2 до 6 осіб.

В Ірані відбуваються народні бунти через проблеми з постачанням води. Протести відбуваються в Ахвазі, Хемідії, Бостані, Хузестані, Бендер-Хомейні і ряд інших областей. Про це повідомляється в Telegram-каналі військового аналітика Фокуса Ігаля Левіна.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Хузестан на мапі Ірану Фото: Google Maps

Протести в країні діють уже кілька днів. Усе почалося з провінції Хузестан, де фіксуються проблеми з водою. При цьому, як повідомляє місцеве видання Irib News, президент країни замовчує про протести і каже, що держава вирішить проблеми з водою в провінції, якщо відступить засуха. В Ірані найсильніша за 50 років посуха, кількість опадів впала на 52% порівняно з 2020 роком. Води не вистачає як для сільського господарства, так і для людей.

Через акції протестів і зіткнень з правоохоронцями повідомляється про 6 загиблих. Про що в себе на каналі написав військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін, спираючись на опозиційні ЗМІ в Ірані. При цьому офіційні джерела дають інші дані. Заступник губернатора Хузестана каже, що загиблих насправді не 6, і не 3. За його словами, загинула тільки одна людина через протестувальників, які вистрілили в трансформатор.

[ + – ] Протести в Ірані

Euronews з посиланням на поліцію пише про двох загиблих, які були вбиті не правоохоронцями, а бунтівниками.

Люди виходять з плакатами: "Я хочу пити, вода — моє право". Проти мітингувальників виступають поліцейські спецпризначенці, які використовують сльозогінний газ і вогнепальну зброю для розгону людей.

Проблему з водою в Хузестані посилюють безконтрольне будівництво гребель на річках і зміна русла під сільське господарство.

[ + – ] Річка Карун, що забезпечує водою Хузестан Фото: Euronews

На річці Карун, яка забезпечує регіон водою, побудували 5 гребель, а наразі проводяться роботи над 10 проектами з перекиданням водою в інші регіони.

Нагадаємо, Талібан взяв найбільший прикордонний пункт на кордоні з Іраном. Зазначимо, що на виборах в Ірані переміг ультраконсерватор Ебрахім Раісі. Він став першим президентом, проти якого США наклали санкції ще до вступу на посаду.