Кровавые бунты. В Иране разгорелись протесты из-за проблем с водой, есть погибшие (видео)

В стране сильнейшая за 50 лет засуха, количество осадков упало на 52%. Жертвами от столкновений с силовиками стало от 2 до 6 человек.

В Иране происходят народные бунты из-за проблем с поставкой воды. Протесты происходят в Ахвазе, Хемидийе, Бостане, Хузестане, Бендер-Хомейни и ряд других областей. Об этом сообщается в Telegram-канале военного аналитика Фокуса Игаля Левина.

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[ + – ] Хузестан на карте Ирана Фото: Google Maps

Протесты в стране действуют уже несколько дней. Все началось с провинции Хузестан, где фиксируются проблемы с водой из-за При этом, как сообщает местное издание Irib News, президент страны умалчивает о протестах и говорит, что государство решит проблемы с водой в провинции, если отступит засуха. В Иране сильнейшая за 50 лет засуха, количество осадков упало на 52% в сравнении с 2020 годом. Воды не хватает как для сельского хозяйства, так и для людей.

Из-за акций протестов и столкновений с правоохранителями сообщается о 6 погибших. О чем у себя на канале написал военный аналитик Фокуса Игаль Левин, опираясь на оппозиционные СМИ в Иране. При этом официальные источники дают другие данные. Замгубернатора Хузестана говорит, что погибших на самом деле не 6, и не 3 человека. По его словам погиб только один человек из-за протестующих, которые выстрелили в трансформатор.

[ + – ] Протесты в Иране

Euronews со ссылкой на полицию пишет о двух погибших, которые были убиты не правоохранителями, а бунтовщиками.

Люди выходят с плакатами: "Я хочу пить, вода — мое право". Против митингующих выступают полицейские спецназовцы, использующие слезоточивый газ и огнестрельное оружие для разгона людей.

Проблему с водой в Хузистане усугубляют бесконтрольное строительство плотин на реках и смена русла под сельское хозяйство.

[ + – ] Река Карун, обеспечивающая водой Хузистан Фото: Euronews

На реке Карун, которая обеспечивает регион водой построили 5 плотин, а сейчас ведутся работы над 10 проектами с переброской водой в другие регионы.

Напомним, Талибан взял крупнейший погранпункт на границе с Ираном. Отметим, что на выборах в Иране победил ультраконсерватор Эбрахим Раиси. Он стал первым президентом, против которого США наложили санкции еще до вступления в должность.