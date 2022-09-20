В Иране глушат интернет из-за протестов: Илон Маск хочет помочь спутниками Starlink

Freedom House фиксировала низкий уровень свободы интернета в Иране еще в прошлом году. Теперь власти страны ограничивают доступ в сеть из-за протестов после убийства 22-летней Махсы Амини за ее нежелание носить хиджаб.

Related video

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хочет попросить освободить его от санкций против Ирана, чтобы предоставить стране услуги спутникового интернета Starlink. Об этом бизнесмен написал в Twitter.

"Starlink попросит об освобождении от иранских санкций", — коротко отметил миллиардер.

Доступ к социальным сетям и некоторому контенту в Иране ограничили после вспышки протестов из-за убийства полицией 22-летней Махсы Амини за то, что она вышла на улицу без хиджаба.

[ + – ] Правительство Ирана отключало интернет на фоне массовых протестов

Группа интернет-мониторинга NetBlocks сообщила 20 сентября о "почти полном" нарушении интернет-соединения в столице курдского региона, связав это с протестами.

"Сбои в работе сети, вероятно, серьезно ограничат возможности общественности выражать политическое недовольство и свободно общаться", — заявили специалисты NetBlocks.

Маск сделал заявление в Twitter в ответ на просьбы жителей Ирана предоставить спутниковые интернет-станции.

Научный журналист иранского происхождения Эрфан Касраи заметил, что запуск службы в Иране "настоящим образом изменить правила игры в будущем" страны. Бывший министр связи Ирана Мохаммад-Джавад Азари-Джахроми предостерег иранский парламент от ограничения доступа в интернет.

Неправительственная организация Freedom House еще в прошлом году признавала низкий уровень свободы интернета в Иране. Правительство страны отключало интернет на фоне протестов, блокировало доступ к независимым новостным сайтам и социальным сетям.

"Связанные с государством кибероперации продолжали распространять дезинформацию и манипулировать онлайн-пространством как внутри страны, так и за рубежом", — заявили правозащитники.

Фокус ранее писал о похищении на улице Махсы Амини, девушка приехала из Курдистана к родственникам. Ее избили в полицейском участке, там были и другие задержанные женщины.

Отмектим, что женщины в Иране стали выходить на протесты с требованием отменить обязательное ношение хиджаба. В соцсетях они организованы протестные кампании с тегами #No2Hijab and #WalkingUnveiled.

В декабре прошлого года в нескольких провинцциях Ирана проходили протесты из-за нарушений поставок воды. В ходе столкновений правоохранителями тогда погибли минимум 6 человек.