На знак протесту: збірна Ірану з футболу відмовилася співати гімн на ЧС-2022 у Катарі (відео)

Спортсмени підтримали протестувальників у своїй країні. Уболівальники відповіли на символічний жест гучними оплесками.

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Гравці збірної Ірану з футболу не стали співати національного гімну перед матчем зі збірною Англії на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Про це у своєму Twitter повідомив міжнародний кореспондент видання The Independent Борзу Дарагахі. Сам журналіст є іранцем за походженням.

"Національна збірна Ірану з футболу скорботно стоїть і відмовляється співати національний гімн клерикального режиму під час першого матчу проти Англії на ЧС-2022 на знак протесту проти насильства з боку поплічників Хаменеї", — прокоментував Дарагахі.

У такий спосіб спортсмени підтримали протестувальників у своїй країні.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, що вболівальники з розумінням відреагували на символічний жест із боку футболістів. Багато хто аплодував на знак підтримки.

20 листопада на пресконференції капітан збірної Ірану з футболу Ехсан Хаджсафі заявив, що люди у його країні нещасливі, передає ВВС.

"Я хотів би висловити свої співчуття усім сім'ям загиблих в Ірані", — прокоментував він і зазначив, що родичі політичних жертв мають знати, що їх підтримують.

За інформацією правозахисників, наразі в Ірані вбито понад 400 протестувальників, ще понад 16 тисяч людей заарештовано. При цьому влада в країні називає протести "заворушеннями", організованими зовнішніми ворогами Ірану.

Раніше іранські баскетболістки сфотографувалися без хіджабів на знак солідарності з протестувальниками.

Нагадаємо, масштабні протести в Ірані розпочалися після смерті 22-річної дівчини-курдки Махси Аміні. 14 вересня її заарештувала місцева поліція моралі за "неправильне носіння хіджабу". За свідченнями очевидців, силовики забили дівчину до смерті. При цьому поліція продовжує заперечувати свою провину.