Чудесное спасение. Как Гаррет Бейл спас валлийцев в матче "США - Уэльс"

В матче первого тура Чемпионата мира по футболу в Катаре в группе "В" не удалось победить ни одной команде — финальный счет 1:1. Отметится удалось Тимоти Веа, однако Гарет Бейл сумел спасти "драконов" почти в конце матча.

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В рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре проешл матч в группе В между сборными США и Уэльса. Игра состоялась в Аль-Райане на стадионе "Ахмед бин Али".

Стартовые составы команд:

В составе сборной США играли Тернер, Дест, Циммерман, Рим, Робинсон, Муса, Адамс, Маккенни, Пулишич, Уэа, Сарджент.

В сборной Уэльса были: Хеннесси, Б. Дэвис, Родон, Мефам, К. Робертс, Ампаду, Рэмси, Н. Уильямс, Бэйл, Уилсон, Джеймс.

Команда США прошла на чемпионат мира, приложив достаточно серьезные усилия. Подопечные Грегга Берхалтера оказались на первенстве, заняв третье место в отборе КОНКААФ и пропустив вперед сборные Мексики и Канады. Американцы попали группу вместе со сборными Ирана, Уэльса и Англии.

Сборная Уэльса в группе квалификации на чемпионат мира-2022 заняла вторую строчку в таблице. При этом в восьми поединках они сумели взять 15 очков, пропустив вперед сборную Бельгии. В плей-офф Уэльс переиграл Австрию, а затем и национальную сборную Украины.

Это первая встреча между этими сборными на мировом первенстве. Ранее в двух товарищеских матчах один раз победили американцы, и один матч команды сыграли вничью. Отметим, что сборная США на ноль сыграла лишь в двух последних матчах на чемпионате мира. Но ни в одном из 33 матчей мирового первенства у нее не было нулевой ничьей.

В ходе игры отметился Тимоти Веа (на 36-й минуте). Однако Гаррету Бейлу удалось спасти "Уэльс" почти под конец матча — ответный гол был забит на 82-й минуте.

Напомним, сегодня 21 ноября состоялся матч между сборными Сенегала и Нидерландов. В итоге европейцы одержали победу со счетом 2:0.

Футболисты сборной Ирана перед началом встречи с англичанами не стали петь национальный гимн. Международный корреспондент издания The Independent Борзу Дарагахи пояснил это тем, что это был знак протеста против насилия со стороны приспешников Хаменеи.