Чудовий порятунок. Як Гаррет Бейл врятував валлійців у матчі "США — Уельс"

У матчі першого туру Чемпіонату світу з футболу у Катарі у групі "В" не вдалося перемогти жодній команді — фінальний рахунок 1:1. Відзначитися вдалося Тімоті Веа, проте Гарет Бейл зумів врятувати "драконів" майже наприкінці матчу.

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У рамках 1-го туру групового етапу чемпіонату світу в Катарі пройшов матч у групі В між збірними США та Уельсу. Гра відбулася в Аль-Райані на стадіоні "Ахмед бін Алі".

Стартові склади команд:

У складі збірної США грали Тернер, Дест, Циммерман, Рим, Робінсон, Муса, Адамс, Маккенні, Пулішич, Уеа, Сарджент.

У збірній Уельсу були: Хеннессі, Б. Девіс, Родон, Мефам, К. Робертс, Ампаду, Ремсі, Н. Вільямс, Бейл, Вілсон, Джеймс.

Команда США пройшла на чемпіонат світу, доклавши досить серйозних зусиль. Підопічні Грегга Берхалтера опинилися в першості, посівши третє місце у відборі КОНКААФ та пропустивши вперед збірні Мексики та Канади. Американці потрапили у групу разом зі збірними Ірану, Уельсу та Англії.

Збірна Уельсу у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 посіла другий рядок у таблиці. У восьми поєдинках вони зуміли взяти 15 очок, пропустивши вперед збірну Бельгії. У плей-офф Уельс переграв Австрію, а відтак і національну збірну України.

Це перша зустріч між цими збірними на світовій першості. Раніше у двох товариських матчах один раз перемогли американці, і один матч команди зіграли внічию. Зазначимо, що збірна США в нуль зіграла лише у двох останніх матчах на чемпіонаті світу. Але в жодному з 33 матчів світової першості вона не мала нульової нічиєї.

Під час гри відзначився Тімоті Веа (на 36-й хвилині). Однак Гаррету Бейлу вдалося врятувати "Уельс" майже під кінець матчу — гол у відповідь був забитий на 82-й хвилині.

Нагадаємо, сьогодні 21 листопада відбувся матч між збірними Сенегалу та Нідерландів. У підсумку європейці здобули перемогу з рахунком 2:0.

Футболісти збірної Ірану перед початком зустрічі з англійцями не співали національний гімн. Міжнародний кореспондент видання The Independent Борзу Дарагахі пояснив це тим, що це був знак протесту проти насильства з боку поплічників Хаменеї.