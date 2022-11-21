"Сенегал — Нідерланди": матч чемпіонату світу з футболу в Катарі закінчився з рахунком 0:2

У матчі першого туру Чемпіонату світу з футболу в групі "А" між збірними Сенегалу та Нідерландів перемогли останні. Вони зуміли забити у ворота суперника два м'ячі.

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У понеділок, 21 листопада, у матчі першого туру Чемпіонату світу з футболу в групі "А" між збірними Сенегалу та Нідерландів перемогла команда останніх. Вони зуміли забити у ворота супротивника два м'ячі.

Матч пройшов у Досі на стадіоні Ель-Тумама.

Стартові склади команд:

Сенегал: Манді, Сабалі, Кулібалі, Сіссе, Діалло, Манді, Гує, Куяте, Діатта, Діа, Сарр.

Нідерланди: Нопперт, Дамфріс, де Лігт, Ван Дейк, Аке, Блінд, Бергейс, Гакпо, Де Йонг, Янссен, Бергвейн.

Букмекери вважали збірну Нідерландів фаворитом матчу, на їхню перемогу брали ставки з коефіцієнтом 1,60. Успіх збірної Сенегалу оцінювали коефіцієнтом 6,80. Найвірогіднішим результатом матчу букмекери вважали перемогу голландців із рахунком 1:0.

Збірна Сенегалу пройшла складний шлях до групи Чемпіонату світу. На етапі кваліфікації команда була в одному квартеті з Того, Намібією та Конго. Перед стартом Чемпіонату світу збірна Сенегалу провела товариський матч з Іраном, який закінчився нічиєю 1:1.

Нідерланди були фаворитом у своїй групі у кваліфікації на Чемпіонат світу, зігравши з Туреччиною, Норвегією, Чорногорією, Латвією і Гібралтаром.

Збірні Сенегалу та Нідерландів на чемпіонатах світу з футболу ніколи не зустрічалися. У рейтингу FIFA "помаранчеві" посідають 8 місце, а Сенегал — 18-те.

Нагадаємо, що 21 листопада на полі в Катарі зустрілися збірні Ірану й Англії. Іранська команда відмовилася співати національний гімн на знак протесту проти насильства влади країни.

Фокус раніше публікував склади груп і повний розклад 64 матчів Чемпіонату світу з футболу в Катарі.