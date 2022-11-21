"Сенегал - Нидерланды": матч чемпионата мира по футболу в Катаре закончился со счетом 0:2
В матче первого тура Чемпионата мира по футболу в группе "А" между сборными Сенегала и Нидерландов победили последние. Они сумели забить в ворота соперника два мяча.
В понедельник, 21 ноября, в матче первого тура Чемпионата мира по футболу в группе "А" между сборными Сенегала и Нидерландов победила команда последних. Они сумели забить в ворота противника два мяча.
Матч прошел в Дохе на стадионе Эль-Тумама.
Стартовые составы команд:
Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Сиссе, Диалло, Менди, Гуйе, Куяте, Диатта, Диа, Сарр.
Нидерланды: Нопперт, Дамфрис, Де Лигт, Ван Дейк, Аке, Блинд, Бергейс, Гакпо, Де Йонг, Янссен, Бергвейн.
Букмекеры считали сборную Нидерландов фаворитом матча, на их победу принимали ставки с коэффициентом 1,60. Успех сборной Сенегала оценивали коэффициентом 6,80. Самым вероятным исходом матча букмекеры считали победу голландцев со счетом 1:0.
Сборная Сенегала проделала сложный путь в группу Чемпионата мира. На этапе квалификации команда была в одном квартете с Того, Намибией и Конго. Перед стартом Чемпионата мира сборная Сенегала провела товарищеский матч с Ираном, который закончился ничьей 1:1.
Нидерланды были фаворитом в своей группе в квалификации на Чемпионат мира, сыграв с Турцией, Норвегией, Черногорией, Латвией и Гибралтаром.
Сборные Сенегала и Нидерландов на чемпионатах мира по футболу никогда не встречались. В рейтинге FIFA "оранжевые" занимают 8 место, а Сенегал — 18-е.
Напомним, что 21 ноября на поле в Катаре встретились сборные Ирана и Англии. Иранская команда отказалась петь национальный гимн в знак протеста против насилия властей страны.
Фокус ранее публиковал составы групп и полное расписание 64 матчей Чемпионата мира по футболу в Катаре.