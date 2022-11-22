Перша сенсація в Катарі: Аргентина з Мессі мінімально поступилася Саудівській Аравії

У матчі першого туру Чемпіонату світу з футболу в Катарі в групі "С" відбулася поки що, мабуть, головна сенсація турніру.

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У рамках 1-го туру групового етапу чемпіонату світу в Катарі відбувся матч у групі "С" між збірними Аргентини та Саудівської Аравії. Гра пройшла на стадіоні "Лусаїл Айконік" у місті Лусаїл.

Стартові склади:

Аргентина: Еміліано Мартінес, Моліна, Крістіан Ромеро, Ніколас Отаменді, Ніколас Тальяфіко, Родріго Де Пауль, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія, Лаутаро Мартінес.

Саудівська Аравія: Аль-Оваї, Абдул Хамід, Аль-Тамбакті, Аль-Булайхі, Аль-Шахрані, Аль-Фарах, Канно, Аль-Малькі, Аль-Брікан, Аль-Давсарі, Аль-Шехрі.

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині гри, коли Ліонель Мессі реалізував пенальті. Завдяки цьому голу футболіст став першим гравцем збірної Аргентини, який забивав на чотирьох різних Чемпіонатах світу: у 2006, 2014, 2018 та 2022 роках. Під час першого тайму футболісти збірної Аргентини забили загалом 4 м'ячі, але три з них головний арбітр матчу скасував через офсайд.

Перевернути гру на свою користь Саудівській Аравії вдалося у другому таймі. Точний удар на 48-й хвилині став першим для команди по воротах суперника. Другий на 53-й хвилині також закінчився голом. М'ячі у ворота аргентинської збірної забивали Салем Аль-Досаррі та Салех Аль-Шехрі.

Нагадаємо, 21 листопада відбувся матч між збірними США та Уельсу. Суперники не виявили сильнішого, зігравши внічию 1-1.

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