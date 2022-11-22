Левандовський усе ще не може забити на чемпіонатах світу: Мексика – Польща 0:0

В активі 34-річного нападника "Барселони" та капітана польської команди 76 голів у 134 матчах за збірну. Але на найбільшому турнірі національних команд він ще не забивав.

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У першому турі групового етапу Чемпіонату світу в Катарі збірна Польщі зіграла внічию з командою Мексики 0:0, а капітан поляків Роберт Левандовський не реалізував пенальті на 58-й хвилині.

Перед матчем, окрім результату й набору необхідних очок для продовження турнірної боротьби, одне з головних питань щонайменше для польської футбольної громадськості полягало в тому, чи заб'є свій перший гол на чемпіонаті світу один із найбільш плідних голеадорів сучасності Роберт Левандовський.

До цього матчу в активі 34-річного нападника "Барселони" та капітана польської команди було 76 голів у 134 матчах за збірну. Але на найбільшому турнірі національних команд він раніше не забивав.

Матч відбувся на столичному стадіоні під назвою "974". До речі, така незвичайна назва була вибрана за кількістю морських контейнерів, які використовувалися для будівництва цієї арени. До цього Мексика та Польща неодноразово грали одна з одною, щоправда, сім із минулих восьми матчів були товариськими.

Польща не проходила відбори на два з трьох попередніх Кубків світу у 2010 та 2014 рр., а у 2018 році в РФ команда спромоглася лише на два голи, з якими посіла останнє місце у своїй групі.

"Думаю про минуле Кубку світу, — говорив Левандовський. — Забити на чемпіонаті світу — мрія. І я сподіваюся, на цьому Кубку світу це відбудеться. Задоволений усім, чого мені вдалося досягти, і спогадами про Кубок світу, тому зараз настав час просто насолоджуватися грою".

В історії збірної Польщі були два треті місця на чемпіонатах світу — у 1974 та 1982 роках — а також вихід до 1/8 фіналу 1986-го.

На груповому етапі катарської першості Польщі, окрім Мексики, належить зіграти з Аргентиною та Саудівською Аравією, за прогнозами, однією з найслабших команд чемпіонату, яка несподівано переграла фаворита.

[ + – ] Андрій Шевченко та Роберт Левандовський із пов'язкою в кольорах прапора України

У вересні Левандовський обіцяв "привезти кольори України на Чемпіонат світу в Катар". Перед стартом турніру Андрій Шевченко передав польському нападнику капітанську пов'язку в кольорах українського прапора. До цього в деяких матчах він виводив збірну Польщі на поле саме з такою пов'язкою, але на першому матчі ЧС на рукаві Левандовського її не було. Можливо, проти цього виступила катарська влада, за словами яких, чемпіонат не повинен ставати "майданчиком для політичних заяв".

Зі свого боку, футболісти британських збірних — Англії та Уельсу — обіцяли грати з капітанськими пов'язками в райдужних кольорах, проти чого виступали організатори турніру.

Раніше Фокус повідомляв, що Гарет Бейл врятував збірну Уельсу в матчі з командою США. На м'яч Тімоті Веа, якому асистував Крістіан Пулішич, валлійці відповіли голом Гарета Бейла.

Нагадаємо, що напередодні у своєму стартовому матчі Нідерланди переграли Сенегал із рахунком 2:0.