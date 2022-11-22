Чемпионат мира в Катаре-2022: Франция обыграла Австралию 4:1

Сборная Франции начала защиту титула чемпиона мира с победы, подтвердив статус одного из фаворитов турнира.

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Первый матч Чемпионата мира в Катаре для французов прошел на стадионе "Ель-Джануб" в городе Ель-Вакра. Подопечные Дидье Демаша переиграли сборную Зеленого континента со счетом 4:1.

На гол австралийца Крейга Гудвина французы ответили мячами Адриена Рабьо, Оливье Жиру и Килиана Мбаппе.

После победы в 2018 году у французов была победа в Лиге наций сезона 2020/2021, а на прошлогоднем Евро они завершили выступления на стадии 1/8 финала. Однако в розыгрыше лиги наций 2022/2023 гг. французская сборная едва не вылетела в Дивизион B.

На Чемпионате мира в Катере французская сборная столкнулась с чередой травм, из-за которых некоторые ключевые исполнители команды Дешама не поехали на Кубок мира. Среди прочего это Поль Погба и Нголо Канте, а уже в расположении сборной в Катаре травмы получили Преснель Кимпембе и Кристофер Нкунку.

К слову, из-за травмы Карима Бензема чемпионат мира впервые проходит без действующего обладателя "Золотого мяча".

Напомним, что Аргентина с Месси в составе сенсационно проиграла Саудовской Аравии. Саудиты добились волевой победы над одним из главных фаворитов турнира, отыгравшись после пенальти, забитого капитаном Альбиселесте.

Ранее Фокус сообщал, что Англия разгромила Иран на Чемпионате мира. В стартовом матче были забиты восемь мячей — шесть из них влетели в ворота иранцев, у которых не нашлось каких-либо основательных аргументов против атак финалистов прошлого чемпионата Европы.