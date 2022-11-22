Чемпіонат світу в Катарі-2022: Франція обіграла Австралію 4:1

Збірна Франції розпочала захист титулу чемпіона світу з перемоги, підтвердивши статус одного з фаворитів турніру.

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Перший матч Чемпіонату світу в Катарі для французів пройшов на стадіоні "Ель-Джануб" у місті Ель-Вакра. Підопічні Дідьє Дешама переграли збірну Зеленого континенту з рахунком 4:1.

На гол австралійця Крейга Гудвіна французи відповіли м'ячами Адрієна Рабйо, Олів'є Жиру та Кіліана Мбаппе.

Після перемоги у 2018 році французи мали перемогу в Лізі націй сезону 2020/2021, а на торішньому Євро вони завершили виступи на стадії 1/8 фіналу. Однак у розіграші Ліги націй 2022/2023 років французька збірна мало не вилетіла в Дивізіон B.

На Чемпіонаті світу в Катері французька збірна зіткнулася з низкою травм, через які деякі ключові виконавці команди Дешама не поїхали на Кубок світу. Серед іншого це Поль Погба та Н'Голо Канте, а вже в розташуванні збірної в Катарі травми зазнали Преснель Кімпембе та Крістофер Нкунку.

До речі, через травму Каріма Бензема чемпіонат світу вперше проходить без володаря "Золотого м'яча".

Нагадаємо, що Аргентина з Мессі у складі сенсаційно програла Саудівській Аравії. Саудити здобули вольову перемогу над одним із головних фаворитів турніру, відігравшись після пенальті, забитого капітаном Альбіселесте.

Раніше Фокус повідомляв, що Англія розгромила Іран на Чемпіонаті світу. У стартовому матчі було забито вісім м'ячів — шість із них влетіли у ворота іранців, у яких не знайшлося якихось ґрунтовних аргументів проти атак фіналістів минулого чемпіонату Європи.