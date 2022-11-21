Чемпионат мира по футболу в Катаре: Англия победила Иран в матче с восемью голами

В Катаре продолжается Чемпиона мира по футболу 2022. Второй день турнира стартовал с победы одного из фаворитов турнира — сборная Англии разбила команду Ирана со счетом 6-2.

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Фокус рассказывает, как начался второй день Чемпионата мира-2022 в Катаре и чем запомнился поединок между сборными Англии и Ирана.

ЧМ-2022 в Катаре — матч между Англией и Ираном

Открыть счет в этом поединке очень старался потерявший место в основном составе "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр, когда на 30 минуте он зряче пробил головой после навеса партнера, но мяч угодил в штангу. После этого момента в игре случилась пауза из-за которой арбитр добавил к первому тайму целых 15 минут: голкипер иранцев Алирезы Беиранванда столкнулся с защитником своей команды и разбил нос. Вратарь еще пытался продолжить встречу, несмотря на повреждения, но в итоге попросил замену.

Голы в ворота Ирана посыпались уже после замены основного вратаря. Так, на 35 минуте счет открыл Джуд Беллингем, на 45 его удвоил Букайо Сака, а буквально в воротах соперника расписался Рахим Стерлинг.

Избиение сборной Ирана продолжилось и во втором тайме. Окрыленные успехом подопечные Гарета Саутгейта забили своему сопернику еще три мяча. Так, 21-летний Букайо Сака оформил дубль, еще по мячу забили Маркус Решфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отметился Мехди Тареми.

Следует также отметить, что перед матчем сборная Ирана не пела гимн своей страны в знак солидарности с жертвами протестов:

ЧМ-2022 в Катаре — открытие мундиаля

Торжественная церемония открытия ЧМ-2022 в Катаре прошла 20 ноября: гостям презентовали гимн мундиаля, официальный мяч и талисман Чемпионата мира. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым. Тогда же состоялся матч-открытие между сборными Катара и Эквадора — завершился со счетом 2:0.

Счет мячам на ЧМ-2022 открыл 13-й номер команды Эквадора — Валенсия — с пенальти, он же стал автором и второго гола. Команда хозяев чемпионата впервые проиграла стартовый матч.

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