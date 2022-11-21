Чемпіонат світу з футболу в Катарі: Англія перемогла Іран у матчі з вісьмома голами

У Катарі триває Чемпіона світу з футболу 2022. Другий день турніру стартував з перемоги одного з фаворитів турніру — збірна Англії розбила команду Ірану з рахунком 6-2.

Related video

Фокус розповідає, як розпочався другий день Чемпіонату світу-2022 у Катарі та чим запам'ятався поєдинок між збірними Англії та Ірану.

ЧС-2022 у Катарі — матч між Англією та Іраном

Відкрити рахунок у цьому поєдинку дуже намагався Гаррі Магвайр, який втратив місце в основному складі "Манчестер Юнайтед", коли на 30 хвилині він зряче пробив головою після навісу партнера, але м'яч влучив у штангу. Після цього моменту у грі сталася пауза, через яку арбітр додав до першого тайму цілих 15 хвилин: голкіпер іранців Алірези Беіранванда зіштовхнувся із захисником своєї команди та розбив ніс. Воротар ще намагався продовжити зустріч, незважаючи на пошкодження, але зрештою попросив заміну.

Голи у ворота Ірану посипалися вже після заміни головного воротаря. Так, на 35 хвилині рахунок відкрив Джуд Беллінгем, на 45 хвилині його подвоїв Букайо Сака, а буквально у воротах суперника розписався Рахім Стерлінг.

Побиття збірної Ірану продовжилося і у другому таймі. Окрилені успіхом підопічні Гарета Саутгейта забили своєму супернику ще три м'ячі. Так, 21-річний Букайо Сака оформив дубль, ще по м'ячу забили Маркус Решфорд та Джек Гріліш. За збірну Ірану двічі відзначився Мехді Таремі.

Слід також зазначити, що перед матчем збірна Ірану не співала гімну своєї країни на знак солідарності з жертвами протестів:

ЧС-2022 у Катарі — відкриття мундіалю

Урочиста церемонія відкриття ЧС-2022 у Катарі відбулася 20 листопада: гостям презентували гімн мундіалю, офіційний м'яч та талісман Чемпіонату світу. Емір Катара шейх Тамім бен Хамада Аль Тані оголосив чемпіонат світу з футболу 2022 року відкритим. Тоді ж відбувся матч-відкриття між збірними Катару та Еквадору — завершився з рахунком 2:0.

Рахунок м'ячів на ЧС-2022 відкрив 13-й номер команди Еквадору — Валенсія — з пенальті, він же став автором і другого голу. Команда господарів чемпіонату вперше програла стартовий матч.

Важливо