Шейхи, Морган Фрімен та Шакіра. Як стартував Чемпіонат світу з футболу в Катарі
У Катарі стартував Чемпіонат світу з футболу 2022. Матч відкриття — поєдинок між збірними Катару та Еквадору — завершився з рахунком 2:0, а перед початком футбольного мундіалю виступали зірки: Шакіра та учасник гурту BTS Чонгук.
Фокус розповідає, як у Катарі стартував Чемпіонат світу з футболу 2022 та чим запам'ятався перший день першості.
ЧС-2022 у Катарі — матч між Катаром та Еквадором
Відповідно до традицій, мундіаль відкривався матчем за участю країни-господарки чемпіонату. На домашньому стадіоні "Аль-Байт" Катар приймав збірну Еквадору. Збірна Еквадору виграла у команди Катару у першому матчі чемпіонату світу з футболу – 2:0.
Рахунок м'ячів на ЧС-2022 відкрив 13-й номер команди Еквадору — Валенсія — з пенальті, він став автором і другого гола. Команда господарів чемпіонату вперше програла стартовий матч.
Зазначимо, що напередодні старту ЧС-2022 у Катарі в ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада Катару нібито підкупила еквадорських футболістів, щоб вони… програли у матчі-відкриття. Інсайдери стверджували, що єдиний гол у поєдинку має бути забитий у ворота Еквадору у другому таймі. Судячи з результату матчу, інформація про підкуп футболістів Еквадору була "вкиданням", щоб підігріти інтерес публіки до мундіалю.
ЧС-2022 у Катарі — відкриття мундіалю
Урочиста церемонія відкриття ЧС-2022 у Катарі стартувала о 16:00 за київським часом: гостям презентували гімн мундіалю, офіційний м'яч та талісман Чемпіонату світу. Емір Катара шейх Тамім бен Хамада Аль Тані оголосив чемпіонат світу з футболу 2022 року відкритим.
Під час заходу перед 60-тисячним стадiоном "Аль-Байт" виступали такі зірки, як Шакіра, учасник південнокорейського гурту BTS Чонгук та американський репер Ліл Бейбі.
Окремо на відкритті ЧС-2022 у Катарі виступив американський актор Морган Фрімен. Темою церемонії відкриття стала єдність всього людства, подолання розбіжностей через людяність, повагу та інклюзивність – цьому було присвячено виступ Моргана Фрімена.
На церемонії відкриття ЧС-2022 у Катарі були присутні емір держави Тамім бін Хамад Аль Тані, керівництво ісламської країни, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд та президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Церемонія відкриття Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі завершилася масштабним салютом над стадіоном "Аль-Байт".
За безпекою під час проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі стежать посилені патрулі правоохоронців. Деякі силовики через складні погодні умови несуть чергування на верблюдах.