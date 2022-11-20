Шейхи, Морган Фрімен та Шакіра. Як стартував Чемпіонат світу з футболу в Катарі

У Катарі стартував Чемпіонат світу з футболу 2022. Матч відкриття — поєдинок між збірними Катару та Еквадору — завершився з рахунком 2:0, а перед початком футбольного мундіалю виступали зірки: Шакіра та учасник гурту BTS Чонгук.

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Фокус розповідає, як у Катарі стартував Чемпіонат світу з футболу 2022 та чим запам'ятався перший день першості.

ЧС-2022 у Катарі — матч між Катаром та Еквадором

Відповідно до традицій, мундіаль відкривався матчем за участю країни-господарки чемпіонату. На домашньому стадіоні "Аль-Байт" Катар приймав збірну Еквадору. Збірна Еквадору виграла у команди Катару у першому матчі чемпіонату світу з футболу – 2:0.

Рахунок м'ячів на ЧС-2022 відкрив 13-й номер команди Еквадору — Валенсія — з пенальті, він став автором і другого гола. Команда господарів чемпіонату вперше програла стартовий матч.

Зазначимо, що напередодні старту ЧС-2022 у Катарі в ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада Катару нібито підкупила еквадорських футболістів, щоб вони… програли у матчі-відкриття. Інсайдери стверджували, що єдиний гол у поєдинку має бути забитий у ворота Еквадору у другому таймі. Судячи з результату матчу, інформація про підкуп футболістів Еквадору була "вкиданням", щоб підігріти інтерес публіки до мундіалю.

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ЧС-2022 у Катарі — відкриття мундіалю

Урочиста церемонія відкриття ЧС-2022 у Катарі стартувала о 16:00 за київським часом: гостям презентували гімн мундіалю, офіційний м'яч та талісман Чемпіонату світу. Емір Катара шейх Тамім бен Хамада Аль Тані оголосив чемпіонат світу з футболу 2022 року відкритим.

[ + – ] Чемпіонат світу з футболу у Катарі: фрагменти церемонії відкриття [ + – ] Чемпіонат світу з футболу у Катарі: фрагменти церемонії відкриття

Під час заходу перед 60-тисячним стадiоном "Аль-Байт" виступали такі зірки, як Шакіра, учасник південнокорейського гурту BTS Чонгук та американський репер Ліл Бейбі.

[ + – ] Церемонія відкриття ЧС-2022 у Катарі

Окремо на відкритті ЧС-2022 у Катарі виступив американський актор Морган Фрімен. Темою церемонії відкриття стала єдність всього людства, подолання розбіжностей через людяність, повагу та інклюзивність – цьому було присвячено виступ Моргана Фрімена.

[ + – ] Виступ Моргана Фрімена на відкритті ЧС-2022 у Катарі

На церемонії відкриття ЧС-2022 у Катарі були присутні емір держави Тамім бін Хамад Аль Тані, керівництво ісламської країни, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд та президент ФІФА Джанні Інфантіно.

[ + – ] Віп-трибуна на стадіоні "Аль-Байт"

Церемонія відкриття Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі завершилася масштабним салютом над стадіоном "Аль-Байт".

[ + – ] Церемонія відкриття ЧС-2022 завершилася грандіозним феєрверком [ + – ] Церемонія відкриття ЧС-2022 завершилася грандіозним феєрверком

За безпекою під час проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі стежать посилені патрулі правоохоронців. Деякі силовики через складні погодні умови несуть чергування на верблюдах.

[ + – ] Чемпіонат світу з футболу у Катарі: відкриття Фото: Getty Images [ + – ] Чемпіонат світу з футболу у Катарі: відкриття Фото: Getty Images [ + – ] Чемпіонат світу з футболу у Катарі: відкриття Фото: Getty Images [ + – ] Чемпіонат світу з футболу у Катарі: відкриття Фото: Getty Images [ + – ] Чемпіонат світу з футболу у Катарі: відкриття Фото: Getty Images [ + – ] Чемпіонат світу з футболу у Катарі: відкриття Фото: Getty Images [ + – ] Чемпіонат світу з футболу у Катарі: відкриття Фото: Getty Images

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