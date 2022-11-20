Шейхи, Морган Фримен и Шакира. Как стартовал Чемпионат мира по футболу в Катаре

В Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу 2022. Матч открытия — поединок между сборными Катара и Эквадора — завершился со счетом 2:0, а перед началом футбольного мундиаля выступали звезды: Шакира и участник группы BTS Чонгук.

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ЧМ-2022 в Катаре — матч между Катаром и Эквадором

Согласно традициям, мундиаль открывался матчем с участием страны-хозяйки чемпионата. На домашнем стадионе "Аль-Байт" Катар принимал сборную Эквадора. Гости выиграли у команды Катара в первом матче чемпионата мира по футболу — 2:0.

Счет мячам на ЧМ-2022 открыл 13-й номер команды Эквадора — Валенсия — с пенальти, он же стал автором и второго гола. Команда хозяев чемпионата впервые проиграла стартовый матч.

Отметим, что накануне старта ЧМ-2022 в Катаре в СМИ появилась информация о том, что власти Катара якобы подкупили эквадорских футболистов, чтобы они… проиграли в матче-открытия. Инсайдеры утверждали, что единственный гол в поединке должен быть забит в ворота Эквадора во втором тайме. Судя по результату матча, информация о подкупе футболистов Эквадора была "вбросом", чтобы подогреть интерес публики к мундиалю.

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ЧМ-2022 в Катаре — открытие мундиаля

Торжественная церемония открытия ЧМ-2022 в Катаре стартовала в 16:00 по киевскому времени: гостям презентовали гимн мундиаля, официальный мяч и талисман Чемпионата мира. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым.

[ + – ] Чемпионат мира по футболу в Катаре: фрагменты церемонии открытия [ + – ] Чемпионат мира по футболу в Катаре: фрагменты церемонии открытия

Во время мероприятия перед 60-тысячным стадионом "Аль-Байт" выступали такие звезды, как Шакира, участник южнокорейской группы BTS Чонгук и американский рэпер Лил Бэйби.

[ + – ] Церемония открытия ЧМ-2022 в Катаре

Отдельно на открытии ЧМ-2022 в Катаре выступил американский актер Морган Фримен. Темой церемонии открытия стало единство всего человечества, преодоление разногласий через человечность, уважение и инклюзивность — этому было посвящено и выступление Моргана Фримена.

[ + – ] Выступление Моргана Фримена на открытии ЧМ-2022 в Катаре

На церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре присутствовали эмир государства Тамим бин Хамад Аль Тани, руководство исламской страны, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент ФИФА Джанни Инфантино.

[ + – ] Вип-трибуна на стадионе "Аль-Байт"

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре завершилась масштабным салютом над стадионом "Аль-Байт".

[ + – ] Церемония открытия ЧМ-2022 завершилась грандиозным фейерверком [ + – ] Церемония открытия ЧМ-2022 завершилась грандиозным фейерверком

За безопасностью во время проведения Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре следят усиленные патрули правоохранителей. Некоторые силовики, в силу сложных погодных условий, несут дежурство на верблюдах.

[ + – ] Чемпионат мира по футболу в Катаре: открытие Фото: Getty Images [ + – ] Чемпионат мира по футболу в Катаре: открытие Фото: Getty Images [ + – ] Чемпионат мира по футболу в Катаре: открытие Фото: Getty Images [ + – ] Чемпионат мира по футболу в Катаре: открытие Фото: Getty Images [ + – ] Чемпионат мира по футболу в Катаре: открытие Фото: Getty Images [ + – ] Чемпионат мира по футболу в Катаре: открытие Фото: Getty Images [ + – ] Чемпионат мира по футболу в Катаре: открытие Фото: Getty Images

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