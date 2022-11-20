Шейхи, Морган Фримен и Шакира. Как стартовал Чемпионат мира по футболу в Катаре
В Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу 2022. Матч открытия — поединок между сборными Катара и Эквадора — завершился со счетом 2:0, а перед началом футбольного мундиаля выступали звезды: Шакира и участник группы BTS Чонгук.
Фокус рассказывает, как в Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу 2022 и чем запомнился первый день первенства.
ЧМ-2022 в Катаре — матч между Катаром и Эквадором
Согласно традициям, мундиаль открывался матчем с участием страны-хозяйки чемпионата. На домашнем стадионе "Аль-Байт" Катар принимал сборную Эквадора. Гости выиграли у команды Катара в первом матче чемпионата мира по футболу — 2:0.
Счет мячам на ЧМ-2022 открыл 13-й номер команды Эквадора — Валенсия — с пенальти, он же стал автором и второго гола. Команда хозяев чемпионата впервые проиграла стартовый матч.
Отметим, что накануне старта ЧМ-2022 в Катаре в СМИ появилась информация о том, что власти Катара якобы подкупили эквадорских футболистов, чтобы они… проиграли в матче-открытия. Инсайдеры утверждали, что единственный гол в поединке должен быть забит в ворота Эквадора во втором тайме. Судя по результату матча, информация о подкупе футболистов Эквадора была "вбросом", чтобы подогреть интерес публики к мундиалю.
ЧМ-2022 в Катаре — открытие мундиаля
Торжественная церемония открытия ЧМ-2022 в Катаре стартовала в 16:00 по киевскому времени: гостям презентовали гимн мундиаля, официальный мяч и талисман Чемпионата мира. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым.
Во время мероприятия перед 60-тысячным стадионом "Аль-Байт" выступали такие звезды, как Шакира, участник южнокорейской группы BTS Чонгук и американский рэпер Лил Бэйби.
Отдельно на открытии ЧМ-2022 в Катаре выступил американский актер Морган Фримен. Темой церемонии открытия стало единство всего человечества, преодоление разногласий через человечность, уважение и инклюзивность — этому было посвящено и выступление Моргана Фримена.
На церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре присутствовали эмир государства Тамим бин Хамад Аль Тани, руководство исламской страны, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент ФИФА Джанни Инфантино.
Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре завершилась масштабным салютом над стадионом "Аль-Байт".
За безопасностью во время проведения Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре следят усиленные патрули правоохранителей. Некоторые силовики, в силу сложных погодных условий, несут дежурство на верблюдах.