Футболистам из Саудовской Аравии пообещали по Rolls Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022

По информации журналистов, король Саудовской Аравии объявил 23 ноября выходным в стране, чтобы все жители могли отметить победу футболистов.

Related video

В Катаре продолжается Чемпионат мира по футболу 2022 и сборная Саудовской Аравии одержала ошеломляющую победу на сборной Аргентины: 2:1. За это наследный принц Мохаммед бин Салман Аль Сауд уже пообещал подарить каждому игроку из команды по роскошному Rolls Royce Phantom. Об этом пишет Malay Mail.

Более того — король Саудовской Аравии объявил следующий день после победы на ЧМ (23 ноября) национальным праздником.

[ + – ] Rolls Royce Phantom Фото: Скриншот

Аргентина доминировала в игре из-за пенальти Лионеля Месси в первом тайме, и дела у команды Эрве Ренара выглядели мрачно до блестящей игры после перерыва.

Салех Аль-Шехри сравнял счет через три минуты после начала второго периода, а всего через пять минут ошеломляющий гол Салема Алдавсари обеспечил преимущество.

"Мы вошли в историю саудовского футбола, и это останется с нами навсегда. Но самое трудное впереди", — отметил Ренар, комментируя победу. Он отдал должное своим соперникам, назвав их "фантастическими".

"Они приехали сюда, не проиграв 36 игр, они чемпионы Южной Америки, и у них потрясающие игроки, но это футбол. Иногда может случиться что-то совершенно безумное", — сказал Эрве Ренар, который тренирует сборную Саудовской Аравии с 2019 года.

[ + – ] Болельщики в Саудовской Аравии празднуют победу своих кумиров

Впрочем, это не первый раз, когда в Саудовской Аравии футболистам дарят Rolls Royce.

Так, в 1994 году Саид Аль-Овайран получил роскошное авто в 1994 году, когда забил победный гол в матче против Бельгии и обеспечил победу своей команде со счетом 1:0.

Напомним, после проигрыша команда Месси оказалась на последнем месте. А на поле произошел интересный инцидент — один из игроков сборной Саудовской Аравии, вместо того, чтобы праздновать гол с командой, развернулся и крикнул в сторону Месси: "Вы не выиграете!".

Месси уже заявил, что не ищет оправданий, и поражение стало тяжелым ударом для его команды.