Історична перемога на ЧС-2022: Марокко у пенальті обіграла Іспанію в 1/8 (фото, відео)
Збірна Марокко створила, мабуть, найгучнішу сенсацію на Чемпіонаті світу в Катарі. У першому таймі стався показовий епізод: півзахисник африканської збірної Соф'ян Буфаль потішив вболівальників, коли витонченим нападом "відправив у буфет" іспанця Маркоса Льоренте.
Збірна Марокко сенсаційно вибила Іспанію в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2022. 120 хвилин ігрового часу завершилися внічию 0:0, але в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися представники африканського континенту.
Іспанські футболісти більшу частину поєдинку володіли м'ячем, але голкіпер марокканців Яссін Буну все ж таки зумів зберегти свої ворота сухими.
До речі, збірна Марокко довела, що їй під силу тягатися з європейськими командами: від Хорватії, Бельгії та Іспанії марокканці не пропустили у свої ворота жодного голу.
У серії пенальті перший удар іспанського футболіста Пабло Сарабії припав у штангу, ще два — від Карлоса Солера та Серхіо Бускетса — голкіпер марокканців успішно відбив.
Переможний пенальті Ашраф Хакімі забив у стилі Антоніна Паненки.
Підсумок цього протистояння в 1/8 став, мабуть, головною сенсацією всього турніру, оскільки більшість експертів очікували, що Іспанія зможе подолати 1/8 фіналу. Марокко стала єдиною командою не з Європи, або Латинської Америки, що пробилася в 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі. Це єдина арабська та водночас африканська країна, яка продовжує участь у турнірі.
Представники марокканської діаспори святкували історичну перемогу своєї країни по всій Європі.
Відразу після переможного пенальті Хакімі натовпи жителів Брюсселя, Гааги та Барселони повиходили на вулиці.
Так, Марокко приєдналася до інших учасників чвертьфіналу чемпіонату світу.
Команди, які зіграють у 1/4 на ЧС-2022:
- Нідерланди – Аргентина
- Хорватія – Бразилія
- Англія – Франція
- Марокко – Португалія/Швейцарія
Тепер на збірну Марокко чекає поєдинок 1/4 фіналу проти переможця матчу Португалії та Швейцарії.
Марокканець "відправив у буфет" іспанського захисника
У першому таймі матчу Іспанії та Марокко стався цікавий епізод, який дуже показовий. Півзахисник африканської збірної Соф'ян Буфаль потішив вболівальників, коли витонченим нападом переграв номінального захисника Іспанії Маркоса Льоренте.
Вболівальники жваво коментували цей епізод і висміювали гру іспанця, який грав у цьому матчі на позиції правого латераля.
Раніше Фокус повідомляв, що після виходу збірної Хорватії до чвертьфіналу на Чемпіонаті світу 2022 року модель Івана Кнолл потролила вболівальників Японії, яка поступилася хорватам у серії пенальті. "Сьогодні в меню тільки суші", — написала в Instagram модель, що проживає в Маямі.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду з нового року стане гравцем саудівського клубу "Ан-Наср". Саудити, як повідомляється, будуть готові платити португальцю по 200 млн євро за сезон. Так, Роналду стане найоплачуванішим футболістом світу.