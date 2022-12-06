ЧМ-2022: хорватская модель с помощью суши потроллила Японию после поражения (фото, видео)

После победы Хорватии над Японией в ¼ финала Чемпионата мира в Катаре Ивана Кнол решила пошутить над японцами. "Сегодня в меню только суши", — такой месседж она адресовала жителям Страны восходящего солнца.

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Самая горячая болельщица Чемпионата мира в Катаре дразнила японских болельщиков с помощью видеоролика, в котором она аппетитно поедает суши. Свое видео Ивана Кнолл выложила после победы хорватов в матче против японцев в драматической серии послематчевых пенальти. Об этом сообщает The Sun.

Главная болельщица сборной Хорватии фотографировалась с японцами перед матчем плей-офф.

[ + – ] "Сегодня в меню только суши", — Ивана Кнолл после победы над сборной Японии

Фото своей трапезы с, пожалуй, самым известным японским блюдом 30-летняя модель подписала: "Япония, мы готовы!"

После победы Хорватии над сильнейшей командой Азии Ивана опубликовала еще и видео.

[ + – ] Ивана Кнолл

"Сегодня в меню только суши", — такой месседж она адресовала жителям Страны восходящего солнца.

Перед матчем модель демонстрировала свои формы подписчикам и также предложила "устроить вечеринку, как 1998-м" — отсылка к Чемпионату мира Франция-98, когда Хорватия впервые заявила о себе как самостоятельная футбольная сборная, уже не в составе Югославии. Тогда, на ЧМ-1998, хорваты заняли третье место.

[ + – ] Чемпионат мира в Катаре 2022: серия пенальти в матче Япония — Хорватия. Видео снято болельщиком на трибунах

В Катаре же финалисты прошлого чемпионата мира подтвердили свое реноме специалистов в такой отдельной разновидности футбольного искусства, как пенальти.

[ + – ] Разочарованные японцы после проигрыша хорватам

К слову, на ЧМ-2018 Хорватия выиграла две таких серии, опять же, в 1/8 и в 1/4.

[ + – ] Йосип Юранович утешает своего одноклубника по шотландскому"Септику" Диадзена Маеду

Голкипер Доминик Левакович стал героем противостояния, отбив удары Минамино, Хитоми и Йосиды. Теперь в четвертьфинале хорватам предстоит сыграть с главным фаворитом турнира — сборной Бразилии.

[ + – ] Хорватская модель на пляже в Катаре [ + – ] Хорватская модель на пляже в Катаре

В Катаре уже определились 6 из 8 четвертьфиналистов: Нидерланды, Аргентина, Франция, Англия, Хорватия, Бразилия. Еще две путевки в 1/4 финала разыграют между собой Марокко и Испания, а также Португалии со Швейцарией.

[ + – ] Ивана Кнолл на трибунах стадиона в Дохе

В столице Катара Дохе хорватская модель определенно обратила на себя внимание. Она бросила вызов консервативной мусульманской публике — на матчи она ходит в откровенных нарядах в тон клетчатого национального флага.

[ + – ] Ивана Кнолл на трибунах стадиона

Как только Ивана Кнолл появлялась на трибунах стадионов, катарские мужчины в традиционных мусульманских рубашках кумисах и с куфиями на головах, сразу же хватались за телефоны, спеша сделать снимок популярной болельщицы.

Однако известный катарский предприниматель Мохаммед Хасан Аль-Дефари объяснил, что фотографируют они ее, мол, потому, что не одобряют появление женщины в столь откровенной одежде.

В за такие провокационные выходки модели угрожали арестов. Но Кнолл заявляет, что не боится ареста.

Ранее Фокус сообщал, что футболист сборной Бразилии и мадридского "Реала" Родриго решил позаимствовать немного голевой магии у легенды Роналдо. Это он сделал достаточно оригинально и неожиданно для самого Роналдо.