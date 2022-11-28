ЧМ в Катаре-2022: хорватская модель Ивана Колл не боится ареста из-за откровенных нарядов (фото)

Власти Катара были возмущены раскованным фотосетом модели из Майами. Посыпались угрозы в соцсетях и упреки в неуважении к мусульманскому народу.

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Хорватская модель и по совместительству футбольная болельщица Ивана Кнолл решила лично проверить установленные властями Катара ограничения в отношении одежды. Девушка решила поддержать свою сборную во время чемпионата мира, появляясь на трибунах в откровенных нарядах в цветах хорватского флага. Об этом сообщает портал OutKick.

Для бывшей претендентки на звание "Мисс Хорватия" чемпионат мира по футболу в Катаре стал уже третьим. В минувшее воскресенье она позировала перед камерами в преддверии матча против Канады, в котором, к слову, хорваты разгромили североамериканскую сборную со счетом 4:1.

[ + – ] Ивана Кнолл на чемпионате мира в Катаре

Рискованный фотосет не остался незамеченным, и местная консервативная общественность ожидаемо возмутилась. Посыпались угрозы в соцсетях упреки и угрозы в неуважении к мусульманскому народу.

[ + – ] Ивана Кнолл на трибунах во время матча Чемпионата мира в Катаре

"Теперь понятно, почему многие не хотели участвовать в этом цирке", — прокомментировала девушка разгоревшийся скандал, который, между тем, увеличил число ее подписчиков в Instagram почти на 200 тысяч.

[ + – ] Ивана Кнолл поддерживает сборную Хорватии соответствующем наряде

Победа над Канадой позволила хорватской сборной — финалисту прошлого чемпионата мира — на пару с марокканцами возглавить группу F. Теперь в противостоянии с Бельгией им будет достаточно и ничьи, чтобы продолжить борьбу в следующем раунде.

[ + – ] Ивана Кнолл на Чемпионате мира

Очевидно, пока Хорватия будет продолжать участвовать в турнире, Ивана также продолжит обращать на себя внимание футбольной общественности, если, конечно, не вмешается местная полиция нравов.

[ + – ] Модель Ивана Кнолл

По словам модели, которая живет в Майами, дресс-код в Катаре запрещает оголять плечи, колени, живот, а когда она прочла правила, поняла, что в ее гардеробе вообще нет такой одежды, которая бы прикрывала все упомянутые части тела.

[ + – ] Ивана Кнолл в Катаре

"Но когда я приехала, то была удивлена, что поначалу мне не делали замечаний насчет одежды. Они разрешают носить все, что вы хотите, но только не в правительственных зданиях", — пояснила девушка в интервью журналистам.

Напомним, что женам футболистов запретили короткие юбки и глубокие вырезы в Катаре. Подруги футболистов английской сборной взяли на чемпионат мира чемоданы с дизайнерской одеждой, косметикой и украшениями. Однако топы с глубоким вырезом и облегающие шорты пришлось оставить дома.

Ранее Фокус сообщал о правах человека на ЧМ-2022. Власти Катара собираются внести Португалию в "черный список" после мундиаля. Местное руководство было несогласно с заявлениями президента Португалии Марсело Ребелу де Соузы, который высказался относительно доступности образования в Катаре для разных социальных групп.