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Спорт Чемпионат мира по футболу-2022

Женам футболистов запретили короткие юбки и глубокие вырезы на Чемпионате мира 2022 в Катаре (фото)

Оливия Нейлор, девушка футболиста Джона Стоунза
Фото: Instagram | Оливия Нейлор, девушка футболиста Джона Стоунза

Подруги футболистов сборной Англии взяли в Катар чемоданы с дизайнерской одеждой, косметикой и украшениями. Но топы с глубоким вырезом, облегающие шорты и открытые юбки, судя по всему, остались на британских островах.

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Женам и подругам футболистов английской сборной посоветовали выбирать скромные наряды для улиц катарских городов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Подруги трех английских футболистов обратились к личным стилистам, чтобы уточнить, не будет ли их внешний облик выглядеть предосудительно в глазах жителей консервативной исламской стране, где проходит Чемпионат мира по футболу 2022 и где глубокие вырезы и короткие юбки строго запрещены.

Девушка Маркуса Рэшфорда Лючия Лой Fullscreen
Девушка Маркуса Рэшфорда Лючия Лой

Таким образом, брючные костюмы, длинные платья с закрытыми руками или юбки в пол станут неотъемлемыми атрибутами гардероба, чтобы не нарушать местные устои.

Стилист Конни Джонс из Манчестера помогла трем девушкам футболистов выбрать наряды на Чемпионат мира по футболу в Катаре — и не только на матчи, но и для вечеров и посещений ресторанов.

Девушка полузащитника сборной Англии Маркуса Рэшфорда, Лючия Лой Fullscreen
Девушка полузащитника сборной Англии Маркуса Рэшфорда Лючия Лой

Подруга крайнего защитника сборной Англии Люка Шоу Анушка Сантос, девушка центрбека Джона Стоунза Лив Нейлор и невеста полузащитника Маркуса Рэшфорда Лючия Лой обратились за помощью к стилисту перед поездкой в ближневосточную страну, где в первом своем матче 21 ноября Англия будет противостоять Ирану.

Девушка Люка Шоу, Анушка Сантос Fullscreen
Девушка защитника сборной Англии Люка Шоу Анушка Сантос

Это трио привезло в Катар чемоданы с дизайнерской одеждой, косметикой и украшениями, но топы с глубоким вырезом, облегающие шорты и открытые юбки, судя по всему, остались на британских островах.

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люка Шоу и его девушка Анушка Сантос Fullscreen
Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люка Шоу и его девушка Анушка Сантос

Вместе с тем, власти столицы Катара Дохи все же разрешили болельщикам носить футболки сборной Англии с именами футболистов.

Стилист посоветовала девушкам игроков выбрать шарфы Gucci или Hermes, чтобы прикрыть шею, якобы чтобы таким образом скрыть фигуру.

Напомним, что Катар лишил болельщиков важного атрибута. Грядущий Чемпионат мира-2022 в Катаре будет уникальным во многих отношениях, в том числе — и в том, что касается алкоголя. Пиво на стадионах будет продаваться только безалкогольное.

Ранее Фокус сообщал, что после решения Шевченко о выходе из НОК из-за присутствия в нем членов ОПЗЖ, Григорий Суркис и Нестор Шуфрич тоже заявили об уходе.