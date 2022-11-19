Женам футболистов запретили короткие юбки и глубокие вырезы на Чемпионате мира 2022 в Катаре (фото)

Подруги футболистов сборной Англии взяли в Катар чемоданы с дизайнерской одеждой, косметикой и украшениями. Но топы с глубоким вырезом, облегающие шорты и открытые юбки, судя по всему, остались на британских островах.

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Женам и подругам футболистов английской сборной посоветовали выбирать скромные наряды для улиц катарских городов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Подруги трех английских футболистов обратились к личным стилистам, чтобы уточнить, не будет ли их внешний облик выглядеть предосудительно в глазах жителей консервативной исламской стране, где проходит Чемпионат мира по футболу 2022 и где глубокие вырезы и короткие юбки строго запрещены.

[ + – ] Девушка Маркуса Рэшфорда Лючия Лой

Таким образом, брючные костюмы, длинные платья с закрытыми руками или юбки в пол станут неотъемлемыми атрибутами гардероба, чтобы не нарушать местные устои.

Стилист Конни Джонс из Манчестера помогла трем девушкам футболистов выбрать наряды на Чемпионат мира по футболу в Катаре — и не только на матчи, но и для вечеров и посещений ресторанов.

[ + – ] Девушка полузащитника сборной Англии Маркуса Рэшфорда Лючия Лой

Подруга крайнего защитника сборной Англии Люка Шоу Анушка Сантос, девушка центрбека Джона Стоунза Лив Нейлор и невеста полузащитника Маркуса Рэшфорда Лючия Лой обратились за помощью к стилисту перед поездкой в ближневосточную страну, где в первом своем матче 21 ноября Англия будет противостоять Ирану.

[ + – ] Девушка защитника сборной Англии Люка Шоу Анушка Сантос

Это трио привезло в Катар чемоданы с дизайнерской одеждой, косметикой и украшениями, но топы с глубоким вырезом, облегающие шорты и открытые юбки, судя по всему, остались на британских островах.

[ + – ] Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люка Шоу и его девушка Анушка Сантос

Вместе с тем, власти столицы Катара Дохи все же разрешили болельщикам носить футболки сборной Англии с именами футболистов.

Стилист посоветовала девушкам игроков выбрать шарфы Gucci или Hermes, чтобы прикрыть шею, якобы чтобы таким образом скрыть фигуру.

Напомним, что Катар лишил болельщиков важного атрибута. Грядущий Чемпионат мира-2022 в Катаре будет уникальным во многих отношениях, в том числе — и в том, что касается алкоголя. Пиво на стадионах будет продаваться только безалкогольное.

Ранее Фокус сообщал, что после решения Шевченко о выходе из НОК из-за присутствия в нем членов ОПЗЖ, Григорий Суркис и Нестор Шуфрич тоже заявили об уходе.