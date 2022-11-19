Дружинам футболістів заборонили короткі спідниці та глибокі вирізи на Чемпіонаті світу 2022 у Катарі (фото)

Подруги футболістів збірної Англії взяли до Катару валізи з дизайнерським одягом, косметикою та прикрасами. Але топи з глибоким вирізом, обтислі шорти та відкриті спідниці, з огляду на все, залишилися на британських островах.

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Дружинам та подругам футболістів англійської збірної порадили обирати скромні вбрання для вулиць катарських міст. Про це повідомляє The Daily Mail.

Подруги трьох англійських футболістів звернулися до особистих стилістів, щоб уточнити, чи не буде їхній зовнішній вигляд заслуговувати на осуд в очах мешканців консервативної ісламської країни, де проходить Чемпіонат світу з футболу 2022 і де глибокі вирізи та короткі спідниці суворо заборонені.

[ + – ] Дівчина Маркуса Решфорда Лючія Лой

Так штанні костюми, довгі сукні з закритими руками або спідниці стануть невіддільними атрибутами гардероба, щоб не порушувати місцеві закони.

Стиліст Конні Джонс із Манчестера допомогла трьом дівчатам футболістів вибрати вбрання на Чемпіонат світу з футболу в Катарі — і не лише на матчі, а й для вечорів та відвідувань ресторанів.

[ + – ] Дівчина півзахисника збірної Англії Маркуса Решфорда Лючія Лой

Подруга крайнього захисника збірної Англії Люка Шоу Анушка Сантос, дівчина центрбека Джона Стоунза Лів Нейлор та наречена півзахисника Маркуса Решфорда Лючія Лой звернулися за допомогою до стиліста перед поїздкою до близькосхідної країни, де в першому своєму матчі 21 листопада Англія протистоятиме Ірану.

[ + – ] Дівчина захисника збірної Англії Люка Шоу Анушка Сантос

Це тріо привезло до Катару валізи з дизайнерським одягом, косметикою та прикрасами, але топи з глибоким вирізом, обтислі шорти та відкриті спідниці, з огляду на все, залишилися на британських островах.

[ + – ] Футболіст "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Люк Шоу та його дівчина Анушка Сантос

Водночас влада столиці Катару Дохи все ж таки дозволила вболівальникам носити футболки збірної Англії з іменами футболістів.

Стиліст порадила дівчатам гравців вибрати шарфи Gucci або Hermes, щоб прикрити шию, нібито у такий спосіб приховати фігуру.

Нагадаємо, що Катар позбавив уболівальників важливого атрибуту. Майбутній Чемпіонат світу-2022 у Катарі буде унікальним з усіх боків, зокрема — і щодо алкоголю. Пиво на стадіонах продаватиметься лише безалкогольним.

Раніше Фокус повідомляв, що після рішення Шевченка про вихід із НОК через присутність у ньому членів ОПЗЖ, Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич також заявили про звільнення.