Не свято, а пастка: Катар позбавив уболівальників важливого атрибута на ЧС

Чемпіонат світу з футболу, що наближається, буде унікальним у багатьох аспектах, у тому числі й у плані алкоголю.

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) погодилася з вимогою влади Катару не продавати пиво на стадіонах під час матчів Чемпіонату світу 2022 року. Про це сказано в заяві на офіційному сайті ФІФА.

Зазначається, що для гостей футбольного турніру алкоголь у вільному продажу буде лише у фан-зонах і ліцензованих локаціях.

"Це не вплине на продаж безалкогольного пива, яке буде доступне на стадіонах чемпіонату світу в Катарі", — додали у ФІФА.

За даними газети The Times, рішення ФІФА ставить під загрозу багатомільйонний контракт із одним із найбільших пивних спонсорів організації, напої якого, за умовами контракту, мали продаватися на стадіонах у Катарі.

Чемпіонат світу-2022 стартує 20 листопада матчем між збірними Катару й Еквадору.

Зазначимо, що Чемпіонат світу з футболу в Катарі постійно викликає суперечки через те, що в країні часто порушують права ЛГБТ, а також величезну кількість нелегальних мігрантів, які працюють за низьку плату й живуть у жахливих умовах. У мережі було опубліковано багато роликів із будівельних майданчиків і футбольного стадіону, де пройдуть і матчі турніру. Робітників змусили жити в неналежних умовах за 40-градусної спеки та працювати на сонці.

Раніше відома британська співачка Дуа Ліпа заявила, що не виступатиме на церемонії відкриття ЧС у Катарі, доки в країні не виконають усі обіцянки "щодо дотримання прав людини".

А ось колишньому легендарному британському футболісту Девіду Бекхему дісталося за рекламний ролик до Чемпіонату світу, в якому він за солідний гонорар вихваляв Катар.