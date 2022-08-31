Девід Бекхем став обличчям рекламної кампанії Катару за 10 мільйонів доларів

Але футболіста розкритикували за слова "неймовірне місце", адже жінкам у цій країні потрібен дозвіл на навчання чи шлюб

Девід Бекхем став обличчям рекламної кампанії, яка розповідає про Катар напередодні чемпіонату світу з футболу. Футбольна зірка розповідає про туристичну індустрію у цій країні Перської затоки. Його гонорар становив щонайменше 10 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

У ролику Девід Бекхем каже, що Катар — це "неймовірне місце", а також називає його досконалим, повідомляє, що хотів би привезти сюди своїх дітей.

Критики вже нагадали Бекхему, що в Катарі, де править емір Тамім бін Хамад Аль Тані, заборонено бути геєм, а жінкам потрібно питати дозвіл, щоб вийти заміж, або вирушити на навчання та подорож. Тож навряд чи таку країну можна назвати "досконалою".

[ + – ] Девід Бекхем у Катарі

У відео, знятому в столиці Катару – Досі, колишній капітан збірної Англії, посол ЮНІСЕФ, який каже, що вважає себе феміністом, плаває човном, катається на мотоциклі та відвідує ринок спецій.

А потім Бекхем робить селфі з місцевими жителями, відвідує базар і сідає обідати з групою чоловіків, одягнених у традиційний арабський одяг. Також він грає у футбол із дівчиною у покривалі та заходить до ювелірної крамниці.

Але Катар критикують не лише за ставлення до жінок. Крім цього, згідно з офіційними даними, понад 6500 робітників-мігрантів загинули там під час будівництва інфраструктури для турніру з футболу.

Так що Девіда Бекхема тепер називають безпринципним і таким, що "продався за 10 мільйонів доларів".

Бекхем, у свою чергу, наполягає на тому, що його участь у підготовці ЧС у Катарі дає можливість досягти внутрішніх змін та "використовувати футбол як силу добра".

Голова Qatar Tourism і Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер вже сказав, що йому було приємно познайомитися з Девідом Бекхемом і вітати його в Катарі, де він "занурився в культуру і на собі відчув теплу гостинність місцевих жителів".

Чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня.