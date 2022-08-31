Дэвид Бекхэм стал лицом рекламной кампании Катара за 10 миллионов долларов

Но футболиста раскритиковали за слова "невероятное место", ведь женщинам в этой стране требуется разрешение на учебу, или брак

Дэвид Бекхэм стал лицом рекламной кампании, которая рассказывает о Катаре в преддверии чемпионата мира по футболу. Футбольная звезда рассказывает про туристическую индустрию в этой стране Персидского залива. Его гонорар составил не менее 10 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

В ролике Дэвид Бекхэм говорит, что Катар – это "невероятное место", а также, называя его совершенным, сообщает, что хотел бы привезти сюда своих детей.

Критики уже напомнили Бекхэму, что в Катаре, где правит эмир Тамим бин Хамад Аль Тани, запрещено быть геем, а женщинам нужно спрашивать разрешение, чтобы выйти замуж, или отправиться на учебу и в путешествие. Так что вряд ли такую страну можно назвать "совершенной".

[ + – ] Дэвид Бекхэм в Катаре

В видео, снятом в столице Катара – Дохе, бывший капитан сборной Англии, посол ЮНИСЕФ, который говорит, что считает себя феминистом, плавает на лодке, катается на мотоцикле и посещает рынок специй.

А затем Бекхэм делает селфи с местными жителями, посещает базар и садится обедать с группой мужчин, одетых в традиционную арабскую одежду. Также он играет в футбол с девушкой в покрывале и заходит в ювелирную лавку.

Но Катар критикуют не только за отношение к женщинам. Кроме этого, согласно официальным данным, более 6500 рабочих-мигрантов погибли там при строительстве инфраструктуры для турнира по футболу.

Так что Дэвида Бекхэма теперь называют беспринципным и "продавшимся за 10 миллионов долларов".

Бекхэм, в свою очередь, настаивает на том, что его участие в подготовке ЧМ в Катаре дает возможность добиться внутренних изменений и "использовать футбол как силу добра".

Председатель Qatar Tourism и Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер уже сказал, что ему было приятно познакомится с Дэвидом Бекхэмом и приветствовать его в Катаре, где он "погрузился в культуру и на себе испытал теплое гостеприимство местных жителей".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря.