Не праздник, а ловушка: Катар лишил болельщиков важного атрибута на ЧМ

Приближающийся чемпионат мира по футболу будет уникальным во многих аспектах, в том числе — и в плане алкоголя.

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Международная федерация футбола (ФИФА) согласилась с требованием властей Катара не продавать пиво на стадионах во время матчей Чемпионата мира 2022 года. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Отмечается, что для гостей футбольного турнира алкоголь в свободной продаже будет лишь в фан-зонах и лицензированных локациях.

"Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое будет доступно на стадионах чемпионата мира в Катаре", – добавили в ФИФА.

По данным газеты The Times, решение ФИФА ставит под угрозу многомиллионный контракт с одним из крупнейших пивных спонсоров организации, напитки которого, по условиям контракта, должны были продаваться на стадионах в Катаре.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября матчем между сборными Катара и Эквадора.

Отметим, что Чемпионат мира по футболу в Катаре постоянно вызывает споры из-за того, что в стране часто нарушают права ЛГБТ, а также из-за огромного количества нелегальных мигрантов, которые работают за низкую плату и проживают в ужасных условиях. В Сети было опубликовано много роликов со строительных площадок, и футбольного стадиона, где пройдут и матчи турнира. Рабочих заставили жить в неподобающих условиях при 40-градусной жаре и работать на солнцепеке.

Ранее известная британская певица Дуа Липа заявила, что не будет выступать на церемонии открытия ЧМ в Катаре, пока в стране не выполнят все обещания "по соблюдению прав человека".

А вот легендарному в прошлом британскому футболисту Дэвиду Бекхэму досталось за рекламный ролик к Чемпионату мира, в котором он за солидный гонорар восхваливал Катар.