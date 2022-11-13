Скандал в Катаре. Дуа Липа отказалась выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу

Британская певица сообщила, что не воедет в Катар, пока там не выполнят все обещания "по соблюдению прав человека".

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Известная британская певица Дуа Липа опровергла слухи о том, что выступит на церемонии открытия ЧМ в Катаре. Об этом пишет JOE.

27-летняя Липа опровергла слухи о том, что она выступит на открытии и заявила, что не поедет в эту страну, пока там не начнут соблюдать права человека.

Она написала в Instagram: "Сейчас ходят слухи, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира в Катаре. Я не буду выступать и никогда не участвовал в каких-либо переговорах о выступлении. Я буду поддерживать Англию издалека и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, данные им, когда он получил право принимать гостей".

В настоящее время Дуа Липа находится в Австралии в рамках своего текущего 10-месячного тура Future Nostalgia, который начнется в следующий понедельник.

Так что, кто из звезд выступит в Катаре пока неизвестно. Среди фаворитов Шакира и K-Pop группа BTS.

Чемпионат мира по футболу в Катаре постоянно вызывает споры из-за нарушения прав ЛГБТ, а также из-за огромного количества нелегальных мигрантов, которые работают за низкую плату и проживают в ужасных условиях. В Сети было опубликовано много роликов со строительных площадок, и футбольного стадиона, где пройдет ЧМ в том числе. Люди были вынуждены жить в неподобающих условиях при 40-градусной жаре и работать на солнцепеке.

Зепп Блаттер, опальный бывший глава ФИФА, благодаря которому ЧМ и будет проводится в Катаре, уже признал на этой неделе, что это решение было ошибочным.

"Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком велики для нее", — заявил он.

Напомним, ранее за восхваление Катара раскритиковали Дэвида Бекхэма, который снялся в рекламном ролике к ЧМ и получил за это солидный гонорар.