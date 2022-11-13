Скандал у Катарі. Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу

Британська співачка повідомила, що не поїде в Катар, поки там не виконають усі обіцянки "щодо дотримання прав людини".

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Відома британська співачка Дуа Ліпа спростувала чутки про те, що виступить на церемонії відкриття ЧС у Катарі. Про це пише JOE.

27-річна Ліпа спростувала чутки про те, що вона виступить на відкритті і заявила, що не поїде до цієї країни, поки там не почнуть дотримуватися прав людини.

Вона написала в Instagram: "Зараз ходять чутки, що я виступатиму на церемонії відкриття чемпіонату світу в Катарі. Я не виступатиму і ніколи не брала участі в будь-яких переговорах про виступ. Я підтримуватиму Англію здалеку і з нетерпінням чекаю на можливість відвідати Катар, коли він виконає всі обіцянки в галузі прав людини, дані ним, коли він отримав право приймати гостей.

Нині Дуа Ліпа знаходиться в Австралії в межах свого поточного 10-місячного туру Future Nostalgia, який розпочнеться наступного понеділка.

Тож хто із зірок виступить у Катарі поки невідомо. Серед фаворитів Шакіра та K-Pop група BTS.

Чемпіонат світу з футболу в Катарі постійно викликає суперечки через порушення прав ЛГБТ, а також величезну кількість нелегальних мігрантів, які працюють за низьку плату і проживають у жахливих умовах. У Мережі було опубліковано багато роликів з будівельних майданчиків та футбольного стадіону, де зокрема пройде ЧС. Люди були змушені жити в неналежних умовах за 40-градусної спеки і працювати на сонці.

Зепп Блаттер, опальний колишній голова ФІФА, завдяки якому ЧС і проводитиметься в Катарі, вже визнав цього тижня, що це рішення було помилковим.

"Це надто маленька країна. Футбол і чемпіонат світу надто великі для неї", — заявив він.

Нагадаємо, раніше за звеличення Катара розкритикували Девіда Бекхема, який знявся в рекламному ролику до ЧС і отримав за це солідний гонорар.